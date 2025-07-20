В Раде обсуждают возможность разрешить мужчинам 18-25 лет выезд за границу – Стефанчук

В парламенте рассматривают инициативу о предоставлении мужчинам в возрасте от 18 до 25 лет права на выезд за границу.

Фото: Getty Images

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Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подтвердил, что в парламенте обсуждают возможность разрешить мужчинам в возрасте от 18 до 25 лет пересекать границу. Об этом он заявил в комментарии журналистам, передает канал «Ми – Україна».

«Украинский парламент — это 398 человек на сегодняшний день, которые наделены правом законодательной инициативы. Инициатив очень много. Я знаю, что эта тема действительно обсуждается, в том числе на уровне профильного комитета, членом которого является Федор Вениславский.

Я знаю, что такие идеи есть. Какого решения они достигнут — это тоже важно, я ожидаю их вывода.

Но действительно, граждане от 18 до 25 лет не подлежат мобилизации, однако не имеют возможности реализовать ряд своих прав. Поэтому мы должны выработать механизм, который позволит им это сделать. Какой именно механизм будет найден — я подожду ответа от комитета, ведь отдельные члены комитета работают над такими инициативами по либерализации», — заявил Стефанчук.

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