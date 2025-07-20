Какие ставки единого налога действуют для ФЛП – плательщиков единого налога четвертой группы

Главное управление ГНС в Днепропетровской области разъяснило, какие размеры ставок установлены для ФЛП–плательщиков единого налога четвертой группы.
В соответствии с п.п. 4 п. 291.4 ст. 291 Налогового кодекса Украины, к плательщикам единого налога, относящимся к четвертой группе (сельскохозяйственные товаропроизводители), относятся, в частности, физические лица – предприниматели, которые осуществляют деятельность исключительно в рамках фермерского хозяйства, зарегистрированного в соответствии с Законом Украины от 19 июня 2003 года № 973-IV «О фермерском хозяйстве» (с изменениями и дополнениями), при условии выполнения совокупности следующих требований:
Пунктом 292¹.2 ст. 292¹ НКУ установлено, что базой налогообложения для плательщиков единого налога четвертой группы — сельхозпроизводителей — является нормативная денежная оценка 1 гектара сельскохозяйственных угодий (пахоты, сенокосов, пастбищ и многолетних насаждений) с учетом коэффициента индексации, определенного по состоянию на 1 января базового налогового (отчетного) года в соответствии с порядком, установленным НКУ для взимания платы за землю.
В случае если нормативная денежная оценка земельного участка не проведена, базой налогообложения для плательщиков единого налога четвертой группы — сельхозпроизводителей — является нормативная денежная оценка единицы площади пахоты в Автономной Республике Крым или области.
Базой налогообложения для плательщиков единого налога четвертой группы по землям водного фонда (внутренние водоемы, озера, пруды, водохранилища) является нормативная денежная оценка пахоты в Автономной Республике Крым или области с учетом коэффициента индексации, определенного по состоянию на 1 января базового налогового (отчетного) года в соответствии с порядком, установленным НКУ для взимания платы за землю.
Согласно п. 293.9 ст. 293 НКУ, для плательщиков единого налога четвертой группы размер ставок налога с одного гектара сельскохозяйственных угодий и/или земель водного фонда зависит от категории (типа) земель, их расположения и составляет (в процентах от базы налогообложения):
Перечень горных зон и полесских территорий определяется Кабинетом Министров Украины.
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