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Какие ставки единого налога действуют для ФЛП – плательщиков единого налога четвертой группы

23:00, 20 июля 2025
Налоговая предоставила разъяснение относительно условий для ФЛП-аграриев и ставок налога, которые зависят от категории земель и их местонахождение.
Какие ставки единого налога действуют для ФЛП – плательщиков единого налога четвертой группы
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Главное управление ГНС в Днепропетровской области разъяснило, какие размеры ставок установлены для ФЛП–плательщиков единого налога четвертой группы.

В соответствии с п.п. 4 п. 291.4 ст. 291 Налогового кодекса Украины, к плательщикам единого налога, относящимся к четвертой группе (сельскохозяйственные товаропроизводители), относятся, в частности, физические лица – предприниматели, которые осуществляют деятельность исключительно в рамках фермерского хозяйства, зарегистрированного в соответствии с Законом Украины от 19 июня 2003 года № 973-IV «О фермерском хозяйстве» (с изменениями и дополнениями), при условии выполнения совокупности следующих требований:

  • осуществляют исключительно выращивание, откорм сельскохозяйственной продукции, сбор, вылов, переработку такой собственно выращенной или откормленной продукции и её продажу;
  • осуществляют хозяйственную деятельность (кроме поставки) по месту налогового адреса;
  • не используют труд наемных лиц;
  • членами фермерского хозяйства такого физического лица являются только члены его семьи в понимании части второй ст. 3 Семейного кодекса Украины от 10 января 2002 года № 2947-III;
  • площадь сельскохозяйственных угодий и/или земель водного фонда в собственности и/или пользовании членов фермерского хозяйства составляет не менее 0,5 гектара, но не более 20 гектаров в совокупности.

Пунктом 292¹.2 ст. 292¹ НКУ установлено, что базой налогообложения для плательщиков единого налога четвертой группы — сельхозпроизводителей — является нормативная денежная оценка 1 гектара сельскохозяйственных угодий (пахоты, сенокосов, пастбищ и многолетних насаждений) с учетом коэффициента индексации, определенного по состоянию на 1 января базового налогового (отчетного) года в соответствии с порядком, установленным НКУ для взимания платы за землю.

В случае если нормативная денежная оценка земельного участка не проведена, базой налогообложения для плательщиков единого налога четвертой группы — сельхозпроизводителей — является нормативная денежная оценка единицы площади пахоты в Автономной Республике Крым или области.

Базой налогообложения для плательщиков единого налога четвертой группы по землям водного фонда (внутренние водоемы, озера, пруды, водохранилища) является нормативная денежная оценка пахоты в Автономной Республике Крым или области с учетом коэффициента индексации, определенного по состоянию на 1 января базового налогового (отчетного) года в соответствии с порядком, установленным НКУ для взимания платы за землю.

Согласно п. 293.9 ст. 293 НКУ, для плательщиков единого налога четвертой группы размер ставок налога с одного гектара сельскохозяйственных угодий и/или земель водного фонда зависит от категории (типа) земель, их расположения и составляет (в процентах от базы налогообложения):

  • для пахоты, сенокосов и пастбищ (кроме тех, что расположены в горных зонах и на Полесье, а также сельхозугодий в условиях закрытого грунта) — 0,95%;
  • для пахоты, сенокосов и пастбищ в горных зонах и на Полесье — 0,57%;
  • для многолетних насаждений (кроме тех, что расположены в горных зонах и на Полесье) — 0,57%;
  • для многолетних насаждений в горных зонах и на Полесье — 0,19%;
  • для земель водного фонда — 2,43%;
  • для сельхозугодий в условиях закрытого грунта — 6,33%.

Перечень горных зон и полесских территорий определяется Кабинетом Министров Украины.

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налоговая ФЛП ГНС налоги

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