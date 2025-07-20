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Пара из Малайзии поехала на курорт, которого не существует — поверили в видео, сгенерированное ИИ

22:29, 20 июля 2025
В соцсетях они увидели фейковый репортаж о живописной канатной дороге и потратили часы в пути, чтобы увидеть ее своими глазами.
Пара из Малайзии поехала на курорт, которого не существует — поверили в видео, сгенерированное ИИ
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Пара из Куала-Лумпура проехала три часа до штата Перак, чтобы посетить туристическую достопримечательность, которая на самом деле не существует. Об этом сообщает South China Morning Post.

Супруги увидели в соцсетях видео с «репортажем» о живописной канатной дороге Kuak Skyride, якобы расположенной в городке Куак Хулу. Автором видео была вымышленная телеведущая с канала «TV Rakyat», которая каталась на фуникулере, общалась с туристами и обедала в ресторане с видом на горы.

Инцидент произошел 30 июня: сотрудница отеля в городе Куак рассказала в соцсетях, что к ним заселилась пожилая пара, расспрашивавшая о «канатной дороге». Они были уверены, что видели настоящий телерепортаж — в видео ведущая показывала поездку, пейзажи, брала интервью у туристов и наслаждалась ужином на фоне гор.

Однако работнице отеля пришлось объяснить: видео — продукт работы искусственного интеллекта. Женщина была шокирована и возмущена, пообещав «подать в суд» на вымышленную журналистку. Даже после объяснений она не могла поверить, что все персонажи на видео — тоже ненастоящие.

Сообщается, что в подобную ситуацию попала и другая семья — они потратили 9 тысяч ринггитов (около 2 120 долларов), чтобы арендовать микроавтобус для поездки на «курорт».

Пользователи сети активно обсуждают произошедшее. «Даже молодежь может поверить в такое видео, что уж говорить о пожилых людях», — отмечают комментаторы. «Нам срочно нужен закон об искусственном интеллекте», — пишут другие.

На данный момент в Малайзии нет отдельного закона, регулирующего работу ИИ. Лишь в декабре 2024 года в стране было создано национальное агентство по вопросам искусственного интеллекта, которое должно разработать соответствующую политику и нормативные акты.

 

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искусственный интеллект технологии ИИ

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