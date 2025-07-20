Зеленский и Сыбига согласовали решение о замене руководителей в некоторых посольствах

Владимир Зеленский подчеркнул, что в течение следующих шести месяцев необходимо достичь ощутимых совместных результатов с партнерами по трем ключевым направлениям.

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что заслушал доклад министра иностранных дел Андрея Сыбиги о начале работы по программе ежегодного совещания послов.

Он отметил, что министр вместе с более чем 80 главами украинских дипмиссий посетил Запорожье, где совместно с главой области Иваном Федоровым обсудили приоритеты во взаимодействии с государствами-партнерами.

«Конкретные элементы поставок оружия для наших воинов и развитие его производства. Конкретные проекты по восстановлению и обеспечению нормальной жизни в украинских городах и селах. Конкретные юридически действенные механизмы для привлечения России к ответственности и использования российских активов в интересах защиты от той же российской агрессии», — заявил Глава государства.

Зеленский подчеркнул, что за следующие шесть месяцев следует добиться ощутимых и совместных с партнерами результатов по всем трем направлениям.

«Постоянный приоритет — поддержка делового взаимодействия с Украиной. Это один из критериев, по которым будет оцениваться эффективность наших посольств: привлечение в страну бизнеса, проектов и инициатив, создающих рабочие места и налоговую базу. Также мы с министром согласовали решение о замене руководителей в ряде посольств», — добавил он.

Раніше Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий сообщил, что в ближайшее время будет издано около 20 президентских указов об увольнении и назначении послов.

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