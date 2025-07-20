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Зеленський та Сибіга узгодили рішення про заміну керівників у деяких посольствах

15:32, 20 липня 2025
Володимир Зеленський підкреслив, що за наступні шість місяців треба досягти відчутних нових, спільних з партнерами результатів за трьома напрямками.
Зеленський та Сибіга узгодили рішення про заміну керівників у деяких посольствах
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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що заслухав доповідь міністра закордонних справ України Андрія Сибіги про початок роботи за програмою цьогорічної наради послів.

Він зазначив, що міністр і більш ніж 80 українських керівників дипмісій відвідали Запоріжжя та разом з очільником області Іваном Федоровим обговорили, що саме має бути ключовими пріоритетами в роботі з країнами-партнерами.

«Конкретні елементи в постачанні зброї для наших воїнів та розвиток її виробництва. Конкретні проєкти для відбудови та гарантування нормального життя в українських містах і селах. Конкретні юридично дієві механізми для притягнення Росії до відповідальності та для використання російських активів заради захисту від російської ж агресії», - заявив Глава держави.

Зеленський підкреслив, що за наступні шість місяців треба досягти відчутних нових, спільних з партнерами результатів за цими трьома напрямками.

«Незмінний пріоритет – підтримка бізнес-взаємодії з Україною. Це один із тих показників, за якими оцінюватиметься ефективність наших посольств: заводити в нашу країну бізнеси, проєкти та ініціативи, які створюють робочі місця для наших людей та реальну базу для сплати податків. Також узгодили з міністром рішення про заміну керівників у деяких посольствах», - додав він.

Раніше речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий повідомив, що найближчим часом буде видано близько 20 президентських указів щодо звільнення та призначення послів.

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Володимир Зеленський Андрій Сибіга

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