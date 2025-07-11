Георгій Тихий підтвердив близько 20 указів про ротацію послів

Готується заміна 20 послам, зокрема в США, подробиці – 21 липня.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий повідомив, що найближчим часом буде видано близько 20 президентських указів щодо звільнення та призначення послів. Про більшість цих указів можна дізнатися в контексті наради послів, яка відбудеться вже 21 липня

Тихий підтвердив, що серед іншого планується заміна посла України в США Оксани Маркарової, чий чотирирічний термін перебування на посаді добігає кінця. «Я можу підтвердити, що дійсно, по-перше, термін середній перебування послів України на посаді – це близько чотирьох років. Це теж такий термін звичної ротації в системі. Буває більше, буває менше, але приблизно чотирьох років. Оксаною Маркаровою якраз цей термін зараз добігає кінця, тому цілком природна, логічна історія, що готується заміна кандидатуру. Одну з кандидатур президент вчора називав. Дипломатично це достатньо довгий, тривалий процес, завжди заміна посла, бо новий посол – це агреман, тобто запит іноземній стороні на прийом цієї людини, відповідь на агреман, проходження всіх процедур», – зазначив він, додавши, що президент України вже назвав одну з можливих кандидатур.

За словами речника, процес заміни послів є тривалим і включає запит на агреман до іноземної сторони, його узгодження та інші дипломатичні процедури, які можуть займати місяці. Більшість указів буде оприлюднено в контексті наради послів, коли керівники закордонних дипустанов зберуться в столиці.

«Указ може бути про звільнення, може бути про призначення, тобто йдеться про загалом близько 20 рішень про повернення, направлення людей послами. Більшість цих указів ви дізнаєтеся в контексті нашої наради послів, яка відбудеться вже 21 липня. І зазвичай під ці наради, під наради послів, коли з'їжджаються всі керівники закордонних дипломатичних установ до столиці, під них, власне ухвалюється низка цих рішень, а низка рішень за підсумками цієї наради і спілкування президента, зокрема, з послами», – зазначив речник МЗС.

Тихий нагадав, що призначення та звільнення послів – це виключна компетенція президента України, який наділяє їх повноваженнями представляти державу за кордоном.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.