Практика судів
  1. В Україні

Георгій Тихий підтвердив близько 20 указів про ротацію послів

18:04, 11 липня 2025
Готується заміна 20 послам, зокрема в США, подробиці – 21 липня.
Георгій Тихий підтвердив близько 20 указів про ротацію послів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий повідомив, що найближчим часом буде видано близько 20 президентських указів щодо звільнення та призначення послів. Про більшість цих указів можна дізнатися в контексті наради послів, яка відбудеться вже 21 липня

Тихий підтвердив, що серед іншого планується заміна посла України в США Оксани Маркарової, чий чотирирічний термін перебування на посаді добігає кінця. «Я можу підтвердити, що дійсно, по-перше, термін середній перебування послів України на посаді – це близько чотирьох років. Це теж такий термін звичної ротації в системі. Буває більше, буває менше, але приблизно чотирьох років. Оксаною Маркаровою якраз цей термін зараз добігає кінця, тому цілком природна, логічна історія, що готується заміна кандидатуру. Одну з кандидатур президент вчора називав. Дипломатично це достатньо довгий, тривалий процес, завжди заміна посла, бо новий посол – це агреман, тобто запит іноземній стороні на прийом цієї людини, відповідь на агреман, проходження всіх процедур», – зазначив він, додавши, що президент України вже назвав одну з можливих кандидатур.

За словами речника, процес заміни послів є тривалим і включає запит на агреман до іноземної сторони, його узгодження та інші дипломатичні процедури, які можуть займати місяці. Більшість указів буде оприлюднено в контексті наради послів, коли керівники закордонних дипустанов зберуться в столиці.

«Указ може бути про звільнення, може бути про призначення, тобто йдеться про загалом близько 20 рішень про повернення, направлення людей послами. Більшість цих указів ви дізнаєтеся в контексті нашої наради послів, яка відбудеться вже 21 липня. І зазвичай під ці наради, під наради послів, коли з'їжджаються всі керівники закордонних дипломатичних установ до столиці, під них, власне ухвалюється низка цих рішень, а низка рішень за підсумками цієї наради і спілкування президента, зокрема, з послами», – зазначив речник МЗС.

Тихий нагадав, що призначення та звільнення послів – це виключна компетенція президента України, який наділяє їх повноваженнями представляти державу за кордоном.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

США МЗС указ звільнення призначення

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Громадяни РФ та Білорусі не можуть звільнитися з війська, бо з ними підписали контракти на службу як з громадянами України – Військовий омбудсман ініціювала перевірку

Військовий омбудсман Ольга Решетилова ініціювала перевірку правомірності та обставин зарахування до особового складу однієї з військових частин ТрО громадян Росії та Білорусі.

Держава зможе підвищувати прожитковий мінімум без автоматичного збільшення зарплат посадовців чи штрафів – Руслан Стефанчук записав звернення

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук записав відеозвернення з приводу пакету законопроектів про розрахунок посадових окладів суддів, чиновників та прокурорів в орудних величинах замість прожиткового мінімуму.

Штрафи для учасників судових процесів рахуватимуть у штрафних ставках, а не у прожиткових мінімумах – законопроект

Штрафні ставки та адміністративний збір – у процесуальних кодексах скасують прив’язку до прожиткового мінімуму.

Посадові оклади чиновників, суддів, прокурорів та детективів НАБУ відв’яжуть від прожиткового мінімуму

120 народних депутатів внесли пакет законопроектів, яким відв’язують посадові оклади у судах, прокуратурі, на держслужбі від прожиткового мінімуму.

Зарплату суддів та держслужбовців будуть рахувати в орудних величинах – Руслан Стефанчук зареєстрував пакет законопроектів

Замість прожиткового мінімуму – орудні величини: в Україні повністю переформатують порядок розрахунку окладів суддів та держслужбовців – 120 депутатів на чолі з Русланом Стефанчуком зареєстрували пакет законопроектів.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Анна Майбоженко
    Анна Майбоженко
    суддя Оболонського районного суду міста Києва