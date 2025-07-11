У Києві змінять маршрут тролейбусів через ремонт на вулиці Віктора Некрасова

12 та 13 липня відбудуться зміни в роботі пасажирського транспорту, що курсує вулицею Віктора Некрасова.

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Протягом 12 та 13 липня у столиці тимчасово зміниться схема руху тролейбусів маршруту № 5, що курсують вулицею Віктора Некрасова. Про це повідомляє КП «Київпастранс».

Причина змін — проведення поточного ремонту проїжджої частини на ділянці від вулиці Івана Виговського до будинків № 1 і № 3 на вулиці Віктора Некрасова.

У зв’язку з цим тролейбуси № 5 рухатимуться:

від станції метро «Площа Українських Героїв» — за звичним маршрутом до вулиці Віктора Некрасова, далі — через вул. Івана Виговського, просп. Європейського Союзу, просп. Василя Порика та просп. Свободи.

Киян просять врахувати зміни під час планування маршрутів.

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