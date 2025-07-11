Онлайн-штрафи в Резерв+ від ТЦК: як сплатити, уникнути арешту майна і зняти статус «у розшуку»

Як писала «Судово-юридична газета», Міноборони повідомило, що у мобільному застосунку Резерв+ можна сплатити штраф від ТЦК онлайн.
Що треба знати про Штрафи онлайн в Резерв+?
Сервіс Штрафи онлайн — це додатковий і добровільний інструмент для тих, хто хоче швидко вирішити ситуацію без черг і ТЦК.
Зараз сплатити штраф зі знижкою 50% можуть громадяни, які не уточнили дані до 16.07.2024.
Як сплатити штраф у Резерв+?
Що буде, якщо не сплатити штраф онлайн?
Штраф потрібно сплатити протягом 20 днів від моменту отримання рішення
Чи зникне червона стрічка в Резерв+ після сплати штрафу?
Оплата штрафу дозволить зняти статус «у розшуку». Весь процес триває до чотирьох днів
Чи можна буде в Резерв+ сплачувати штрафи і за інші порушення?
Зараз можна сплатити штраф онлайн за неуточнення персональних даних.
Оплата інших штрафів стане доступною пізніше. В роботі — штраф за неприбуття за повісткою.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.