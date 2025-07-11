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Онлайн-штрафи в Резерв+ від ТЦК: як сплатити, уникнути арешту майна і зняти статус «у розшуку»

23:59, 11 липня 2025
Військовозобов'язані можуть отримати знижку 50% за швидку оплату та зняти статус «у розшуку» без черг і зайвого клопоту.
Онлайн-штрафи в Резерв+ від ТЦК: як сплатити, уникнути арешту майна і зняти статус «у розшуку»
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Як писала «Судово-юридична газета», Міноборони повідомило, що у мобільному застосунку Резерв+ можна сплатити штраф від ТЦК онлайн.

Що треба знати про Штрафи онлайн в Резерв+?

Сервіс Штрафи онлайн — це додатковий і добровільний інструмент для тих, хто хоче швидко вирішити ситуацію без черг і ТЦК.

Зараз сплатити штраф зі знижкою 50% можуть громадяни, які не уточнили дані до 16.07.2024.

Як сплатити штраф у Резерв+?

  1. Подайте заяву в Резерв+ про те, що визнаєте порушення
  2. Дочекайтесь, коли у Резерв+ відобразиться ваша справа
  3. Сплатіть штраф упродовж 20 днів

Що буде, якщо не сплатити штраф онлайн?

Штраф потрібно сплатити протягом 20 днів від моменту отримання рішення

  • Штраф зі знижкою 50% — 8 500 грн
  • 20 – 40 днів – доведеться сплатити повну суму штрафу — 17 000 грн
  • За 40 днів — 34 000 грн
  • Виконавча служба може арештувати ваше майно та внести до Єдиного реєстру боржників

Чи зникне червона стрічка в Резерв+ після сплати штрафу?

Оплата штрафу дозволить зняти статус «у розшуку». Весь процес триває до чотирьох днів

  1. Ви подаєте заяву
  2. ТЦК надсилає рішення щодо справи — впродовж 3 днів
  3. Ви сплачуєте штраф зі знижкою 50% — 8 500 грн
  4. Відбувається обмін даними між Нацполіцією та реєстром Оберіг
  5. Вам треба оновити електронний документ, щоб зміни відобразились у Резерв+

Чи можна буде в Резерв+ сплачувати штрафи і за інші порушення?

Зараз можна сплатити штраф онлайн за неуточнення персональних даних.

Оплата інших штрафів стане доступною пізніше. В роботі — штраф за неприбуття за повісткою.

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