Громадяни РФ та Білорусі не можуть звільнитися з війська, бо з ними підписали контракти на службу як з громадянами України – Військовий омбудсман ініціювала перевірку

Військовий омбудсман Ольга Решетилова ініціювала перевірку правомірності та обставин зарахування до особового складу однієї з військових частин ТрО громадян Росії та Білорусі.

Фото: Уповноважена Президента з питань захисту прав військовослужбовців

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Секретаріат Військового омбудсмана Ольги Решетилової повідомив про ініціювання перевірки обставин, через які громадяни РФ та Білорусі не можуть звільнитися з ЗСУ.

«Ініціюємо перевірку. Разом із колегами з Центрального управління захисту прав військовослужбовців Міністерства оборони України (ЦУЗПВ МОУ) направили звернення до Генерального штабу ЗСУ та Командування Сухопутних військ ЗСУ з проханням провести перевірку правомірності та обставин зарахування до особового складу однієї з військових частин ТрО громадян Росії та Білорусі, які звернулися до мене.

Ще у 2022 році чоловіки 1967 р. н. та 1981 р. н. вирішили долучитися до війська, адже, як самі кажуть, хотіли захистити країну, на території якої проживали. Проте замість контрактів для іноземців із ними підписали контракти як із громадянами України.

Тепер обоє чоловіків, зокрема, не можуть звільнитися з війська, хоча, згідно з ч. 5 ст. 26 Закону України «Про військовий обов’язок та військову службу», повинні були мати на це право.

Крім того, через помилки, допущені в процесі зарахування на військову службу, обоє не можуть отримати українське громадянство», підкреслила Уповноважена.

«За даними ЦУЗПВ і станом на червень 2025 року на гарячу лінію МОУ надійшло більш як 20 скарг від мобілізованих іноземців та осіб без громадянства. Тож, окрім перевірки, в Міноборони також ініціювали створення спільної з Генштабом робочої групи, яка розгляне кожен із випадків, а також працюватиме над відповідними змінами до нормативно-правових актів», додали у Військового омбудсмена.

Нагадаємо, Комітет ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував прийняти у другому читанні в цілому законопроект 13266 «Про Військового омбудсмана».

Автор: Наталя Мамченко

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