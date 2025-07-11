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Граждане РФ и Беларуси не могут уволиться из армии, потому что с ними подписали контракты на службу как с гражданами Украины – Военный омбудсмен инициировала проверку

17:46, 11 июля 2025
Военный омбудсмен Ольга Решетилова инициировала проверку правомерности и обстоятельств зачисления в личный состав одной из воинских частей ТрО граждан России и Беларуси.
Граждане РФ и Беларуси не могут уволиться из армии, потому что с ними подписали контракты на службу как с гражданами Украины – Военный омбудсмен инициировала проверку
Фото: Уполномоченная Президента по вопросам защиты прав военнослужащих
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Секретариат Военного омбудсмена Ольги Решетиловой сообщил об инициировании проверки обстоятельств, из-за которых граждане РФ и Беларуси не могут уволиться из ВСУ.

«Инициируем проверку. Вместе с коллегами из Центрального управления защиты прав военнослужащих Министерства обороны Украины (ЦУЗПВ МОУ) направили обращения в Генеральный штаб ВСУ и Командование Сухопутных войск ВСУ с просьбой провести проверку правомерности и обстоятельств зачисления в личный состав одной из воинских частей ТрО граждан России и Беларуси, которые обратились ко мне.

Еще в 2022 году мужчины 1967 г.р. и 1981 г.р. решили присоединиться к армии, ведь, как сами говорят, хотели защитить страну, на территории которой проживали. Однако вместо контрактов для иностранцев с ними подписали контракты как с гражданами Украины.

Теперь оба мужчины, в частности, не могут уволиться из армии, хотя, согласно ч. 5 ст. 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе», должны были иметь на это право.

Кроме того, из-за ошибок, допущенных в процессе зачисления на военную службу, оба не могут получить украинское гражданство», — подчеркнула Уполномоченный.

«По данным ЦУЗПВ и по состоянию на июнь 2025 года на горячую линию МОУ поступило более 20 жалоб от мобилизованных иностранцев и лиц без гражданства. Поэтому, кроме проверки, в Минобороны также инициировали создание совместной с Генштабом рабочей группы, которая рассмотрит каждый из случаев, а также будет работать над соответствующими изменениями в нормативно-правовые акты», — добавили у Военного омбудсмена.

Напомним, Комитет ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал принять во втором чтении в целом законопроект 13266 «О Военном омбудсмене».

Автор: Наталя Мамченко

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россия военные Беларусь

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Граждане РФ и Беларуси не могут уволиться из армии, потому что с ними подписали контракты на службу как с гражданами Украины – Военный омбудсмен инициировала проверку

Военный омбудсмен Ольга Решетилова инициировала проверку правомерности и обстоятельств зачисления в личный состав одной из воинских частей ТрО граждан России и Беларуси.

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