Сплатити штраф ТЦК онлайн у Резерв+ можна лише за неуточнення персональних даних – Міноборони

Наразі в онлайн-режимі можна сплатити лише ті штрафи ТЦК, які накладені за неуточнення даних до 16 липня 2024 року.

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Міноборони повідомило, що у мобільному застосунку Резерв+ можна сплатити штраф від ТЦК онлайн.

Втім, поки що можна сплатити штраф онлайн за неуточнення персональних даних до 16 липня 2024 року. Надалі буде додана можливість сплатити і за інші порушення.

«Військовозобов’язані, які не уточнили дані до 16 липня 2024 року, можуть сплатити штраф онлайн зі знижкою 50% – без черг та паперів. Це дозволяє оперативно закрити справу про адмінпорушення та бути знятим із розшуку ТЦК.

Як сплатити штраф онлайн:

оновити Резерв+ до останньої версії та зайти до застосунку

перейти до розділу «Штрафи онлайн», подати заяву про визнання порушення та протягом трьох днів отримати рішення ТЦК

після цього в застосунку відкривається можливість сплатити штраф

Як результат – порушення та червона стрічка автоматично знімаються», зазначили у Міноборони.

«У Резерв+ ми пропонуємо просту, прозору і людяну альтернативу – так, як це вже працює в Україні з іншими адміністративними штрафами. Це ще один приклад, як цифрові сервіси працюють в інтересах українців», – наголосила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Штраф потрібно сплатити протягом 20 днів від моменту отримання рішення в Резерв+. Якщо у громадянина є інші порушення, окрім неуточнення даних – можливість сплатити штраф у Резерв+ з'явиться пізніше.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», за ініціативою правоохоронного комітету Ради раніше було прийнято закон про знижку в 50% у разі добровільної сплати штрафів ТЦК №4316-IX (законопроект 12093). Ним вирішено простимулювати порушників військового обліку до сплати штрафів і до військової служби. Зокрема – шляхом знижки в 50% у разі добровільної сплати штрафу від ТЦК, а також шляхом закриття «адмінок» за порушення військового обліку стосовно тих чоловіків, які добровільно підуть на військову службу.

Також, як писала «Судово-юридична газета», Кабмін подав законопроект 13439 про зміни до бюджету на 2025 рік. Серед факторів, які вплинули на збільшення прогнозу доходів державного бюджету є перегляд Мінекономіки окремих макроекономічних показників на 2025 рік та зростання фактичних надходжень за окремими джерелами доходів, зокрема зростання надходжень адміністративних штрафів та інших санкцій (на 3 856,9 млн грн). Вочевидь, тут йдеться і про зростання штрафів ТЦК.

Автор: Наталя Мамченко

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