Нардепу Євгенію Шевченку оголосили нову підозру про шахрайство на 14,5 млн гривень — ДБР

Народному депутату повідомлено про підозру у шахрайстві на десятки мільйонів гривень.

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За матеріалами ДБР та СБУ Генеральний прокурор повідомив про нову підозру чинному народному депутату України Євгенію Шевченку. Йому інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах. Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

За даними слідства, депутат, який раніше неодноразово їздив до Білорусі, зустрічався там з представниками бізнесу, політики та Олександром Лукашенком. Посилаючись на ці контакти, він публічно поширював неправдиву інформацію про «відсутність загрози нападу» російських військ з території Білорусі.

Крім того, задокументовано, що він використовував свої зв’язки для організації поставок білоруських мінеральних добрив в Україну. Після того, як українська компанія сплатила кошти, білоруська сторона затягувала виконання зобов’язань. Депутат, знаючи про наявність усіх дозвільних документів, стверджував, що виникли проблеми з логістикою, і вимагав укладення договору про «консультаційні послуги» з підконтрольним йому підприємством. За словами слідчих, підприємство, опинившись у залежності, погодилось на умови.

Отримані кошти – 14,5 млн грн – депутат витратив на купівлю трьох елітних автомобілів — Porsche Macan, BMW X5M та Mercedes-Benz AMG, оформивши їх на підконтрольних осіб. Задекларована митна вартість авто — понад 250 тис. євро.

Таким чином, народному депутату додатково повідомлено нову підозру у шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України).

Наразі підозрюваний перебуває під вартою. В рамках розслідування цього епізоду тривають слідчі дії, зокрема обшуки у колишнього міністра інфраструктури Олександра Кубракова.

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