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Онлайн-штрафы в Резерв+ от ТЦК: как оплатить, избежать ареста имущества и снять статус «в розыске»

23:59, 11 июля 2025
Военнообязанные могут получить скидку 50% за скорую оплату и снять статус «в розыске» без очередей и лишних хлопот.
Онлайн-штрафы в Резерв+ от ТЦК: как оплатить, избежать ареста имущества и снять статус «в розыске»
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Как писала «Судебно-юридическая газета», Минобороны сообщило, что в мобильном приложении Резерв+ можно оплатить штраф от ТЦК онлайн.

Что нужно знать о Штрафах онлайн в Резерв+?

Сервис «Штрафы онлайн» — это дополнительный и добровольный инструмент для тех, кто хочет быстро решить ситуацию без очередей и визита в ТЦК.
Сейчас оплатить штраф со скидкой 50% могут граждане, которые не уточнили данные до 16.07.2024.

Как оплатить штраф в Резерв+?

  1. Подайте заявление в Резерв+ о том, что признаете нарушение
  2. Дождитесь, пока в Резерв+ отобразится ваше дело
  3. Оплатите штраф в течение 20 дней

Что будет, если не оплатить штраф онлайн?

Штраф необходимо оплатить в течение 20 дней с момента получения решения:

  • Штраф со скидкой 50% — 8 500 грн
    • 20–40 дней — придется оплатить полную сумму штрафа — 17 000 грн
    • После 40 дней — 34 000 грн
    • Исполнительная служба может арестовать ваше имущество и внести вас в Единый реестр должников

Исчезнет ли красная лента в Резерв+ после оплаты штрафа?

Оплата штрафа позволяет снять статус «в розыске». Весь процесс занимает до четырех дней:

  1. Вы подаете заявление
  2. ТЦК направляет решение по делу — в течение 3 дней
  3. Вы оплачиваете штраф со скидкой 50% — 8 500 грн
  4. Происходит обмен данными между Нацполицией и реестром Обериг
  5. Вам нужно обновить электронный документ, чтобы изменения отобразились в Резерв+

Можно ли будет в Резерв+ оплачивать штрафы и за другие нарушения?
Сейчас можно оплатить штраф онлайн за неуточнение персональных данных.
Оплата других штрафов станет доступной позже. В разработке — штраф за неприбытие по повестке.

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