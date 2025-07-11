Онлайн-штрафы в Резерв+ от ТЦК: как оплатить, избежать ареста имущества и снять статус «в розыске»

Как писала «Судебно-юридическая газета», Минобороны сообщило, что в мобильном приложении Резерв+ можно оплатить штраф от ТЦК онлайн.
Что нужно знать о Штрафах онлайн в Резерв+?
Сервис «Штрафы онлайн» — это дополнительный и добровольный инструмент для тех, кто хочет быстро решить ситуацию без очередей и визита в ТЦК.
Сейчас оплатить штраф со скидкой 50% могут граждане, которые не уточнили данные до 16.07.2024.
Как оплатить штраф в Резерв+?
Что будет, если не оплатить штраф онлайн?
Штраф необходимо оплатить в течение 20 дней с момента получения решения:
Исчезнет ли красная лента в Резерв+ после оплаты штрафа?
Оплата штрафа позволяет снять статус «в розыске». Весь процесс занимает до четырех дней:
Можно ли будет в Резерв+ оплачивать штрафы и за другие нарушения?
Сейчас можно оплатить штраф онлайн за неуточнение персональных данных.
Оплата других штрафов станет доступной позже. В разработке — штраф за неприбытие по повестке.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.