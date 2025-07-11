Онлайн-штрафы в Резерв+ от ТЦК: как оплатить, избежать ареста имущества и снять статус «в розыске»

Военнообязанные могут получить скидку 50% за скорую оплату и снять статус «в розыске» без очередей и лишних хлопот.

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Как писала «Судебно-юридическая газета», Минобороны сообщило, что в мобильном приложении Резерв+ можно оплатить штраф от ТЦК онлайн.

Что нужно знать о Штрафах онлайн в Резерв+?

Сервис «Штрафы онлайн» — это дополнительный и добровольный инструмент для тех, кто хочет быстро решить ситуацию без очередей и визита в ТЦК.

Сейчас оплатить штраф со скидкой 50% могут граждане, которые не уточнили данные до 16.07.2024.

Как оплатить штраф в Резерв+?

Подайте заявление в Резерв+ о том, что признаете нарушение Дождитесь, пока в Резерв+ отобразится ваше дело Оплатите штраф в течение 20 дней

Что будет, если не оплатить штраф онлайн?

Штраф необходимо оплатить в течение 20 дней с момента получения решения:

Штраф со скидкой 50% — 8 500 грн

• 20–40 дней — придется оплатить полную сумму штрафа — 17 000 грн

• После 40 дней — 34 000 грн

• Исполнительная служба может арестовать ваше имущество и внести вас в Единый реестр должников

Исчезнет ли красная лента в Резерв+ после оплаты штрафа?

Оплата штрафа позволяет снять статус «в розыске». Весь процесс занимает до четырех дней:

Вы подаете заявление ТЦК направляет решение по делу — в течение 3 дней Вы оплачиваете штраф со скидкой 50% — 8 500 грн Происходит обмен данными между Нацполицией и реестром Обериг Вам нужно обновить электронный документ, чтобы изменения отобразились в Резерв+

Можно ли будет в Резерв+ оплачивать штрафы и за другие нарушения?

Сейчас можно оплатить штраф онлайн за неуточнение персональных данных.

Оплата других штрафов станет доступной позже. В разработке — штраф за неприбытие по повестке.

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