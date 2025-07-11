В Киеве изменят маршрут троллейбусов из-за ремонта на улице Виктора Некрасова

12 и 13 июля произойдут изменения в работе пассажирского транспорта, курсирующего по улице Виктора Некрасова.

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В течение 12 и 13 июля в столице временно изменится схема движения троллейбусов маршрута № 5, курсирующих по улице Виктора Некрасова. Об этом сообщает КП «Киевпастранс».

Причина изменений — проведение текущего ремонта проезжей части на участке от улицы Ивана Выговского до домов № 1 и № 3 на улице Виктора Некрасова.

В связи с этим троллейбусы № 5 будут двигаться:

от станции метро «Площадь Украинских Героев» — по привычному маршруту до улицы Виктора Некрасова, далее — через ул. Ивана Выговского, просп. Европейского Союза, просп. Василия Порика и просп. Свободы.

Киевлян просят учитывать изменения при планировании маршрутов.

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