Георгий Тихий подтвердил около 20 указов о ротации послов

Готовится замена 20 послам, в частности в США, подробности – 21 июля.

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Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий сообщил, что в ближайшее время будет издано около 20 президентских указов об увольнении и назначении послов. О большинстве этих указов можно узнать в контексте совещания послов, которое состоится уже 21 июля.

Тихий подтвердил, что среди прочего планируется замена посла Украины в США Оксаны Маркаровой, чей четырехлетний срок пребывания в должности подходит к концу. «Я могу подтвердить, что действительно, во-первых, срок средний пребывания послов Украины в должности - это около четырех лет. Это тоже такой срок привычной ротации в системе. Бывает больше, бывает меньше, но примерно четырех лет. Оксаной Маркаровой как раз этот срок сейчас подходит к концу, поэтому вполне естественная, логичная история, что готовится замена кандидатуру. Одну из кандидатур президент вчера называл. Дипломатически это достаточно долгий, длительный процесс, всегда замена посла, потому что новый посол - это агреман, то есть запрос иностранной стороне на прием этого человека, ответ на агреман, прохождение всех процедур», - отметил он, добавив, что президент Украины уже назвал одну из возможных кандидатур.

По словам спикера, процесс замены послов является длительным и включает запрос на агреман к иностранной стороне, его согласование и другие дипломатические процедуры, которые могут занимать месяцы. Большинство указов будет обнародовано в контексте совещания послов, когда руководители зарубежных дипучреждений соберутся в столице.

«Указ может быть об увольнении, может быть о назначении, то есть речь идет в целом около 20 решений о возвращении, направлении людей послами. Большинство этих указов вы узнаете в контексте нашего совещания послов, которое состоится уже 21 июля. И обычно под эти совещания, под совещания послов, когда съезжаются все руководители зарубежных дипломатических учреждений в столицу, под них, собственно принимается ряд этих решений, а ряд решений по итогам этого совещания и общения президента, в частности, с послами», - отметил спикер МИД.

Тихий напомнил, что назначение и увольнение послов - это исключительная компетенция президента Украины, который наделяет их полномочиями представлять государство за рубежом.

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