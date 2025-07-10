Зеленский подтвердил увольнение Маркаровой с должности посла Украины в США, ее может заменить Умеров

Владимир Зеленский подтвердил, что планируется смена посла Украины в Соединенных Штатах.

Фото: ukrinform.com

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Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Оксана Маркарова покинет должность посла Украины в США. Об этом он заявил во время пресс-конференции в Риме 10 июля.

Глава государства подчеркнул, что хочет, чтобы Маркарова работала в Украине. А заменить ее может министр обороны Рустем Умеров, однако окончательного решения по этому поводу пока нет.

«Одна из моих идей — что Умеров может стать послом в США. Но тогда у нас будут серьезные перестановки в Кабмине. Если я решу, что ключевым послом Украины в США станет Умеров, это серьезно повлияет на изменения в правительстве», — заявил он.

Зеленский добавил, что для Украины важно укреплять отношения с США, и потому необходимо, чтобы на посту посла была «сильная личность, которая в курсе самых важных вопросов», в том числе касающихся поставок вооружения.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Украина может заменить посла Украины в США Оксану Маркарову на одного из министров. Президент Украины Владимир Зеленский может уволить Оксану Маркарову уже на следующей неделе.

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