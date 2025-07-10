У разведок Украины и партнеров есть информация, что Путин дальше будет затягивать войну, — Зеленский

Владимир Зеленский отметил, что Путин отказывается от всех возможностей установить реальное прекращение огня.

Фото: president.gov.ua

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия будет затягивать войну в Украине, так как Путин зависим от убийств. Об этом он сказал во время интервью в Риме 10 июля.

Украинский лидер подчеркнул, что у разведок Украины и партнеров есть информация о том, что РФ и дальше намерена затягивать войну.

Владимир Зеленский отметил, что Путин отказывается от всех возможностей установить реальное прекращение огня.

«Он не хочет настоящего мира. Путин зависим от войны и убийств. Заставить его отказаться от этой зависимости можно только реальной силой. Поэтому важно, чтобы наша оборона в Украине была достаточно сильной», — заявил Президент Украины.

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