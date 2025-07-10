У розвідок України та партнерів є інформація, що Путін надалі затягуватиме війну, – Зеленський

Володимир Зеленський зауважив, що Путін відмовляється від усіх можливостей встановити реальне припинення вогню.

Фото: president.gov.ua

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія буде затягувати війну в Україні, так як Путін залежний від вбивств. Про це він сказав під час інтерв'ю у Римі 10 липня.

Український лідер підкреслив, у розвідок України та партнерів є інформація, що РФ надалі затягуватиме війну

Володимир Зеленський зауважив, що Путін відмовляється від усіх можливостей встановити реальне припинення вогню.

«Він не хоче реального миру. Путін залежний він війни і вбивств. Його можна тільки реальною силою змусити відмовитися від такої залежності. Тому потрібно, щоб наша оборона в Україні була достатньо сильною», – сказав український Президент.

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