Практика судів
  1. В Україні

Після розмов з Трампом маємо сигнали про відновлення постачання допомоги, — Зеленський

19:49, 10 липня 2025
Володимир Зеленський зазначив, що останні розмови із Дональдом Трампом були позитивними та продуктивними, після яких зʼявилися чіткі політичні сигнали про продовження підтримки.
Після розмов з Трампом маємо сигнали про відновлення постачання допомоги, — Зеленський
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що його розмова з американським лідером Дональдом Трампом уже дала певні результати щодо відновлення постачання допомоги зі США. Сказав він  під час пресконференції у Римі.

Володимир Зеленський зазначив, що після дуже конструктивної та позитивної телефонної розмови з президентом США, яка відбулася 4 липня, є всі необхідні політичні сигнали про відновлення постачання допомоги.

«Тепер на рівні команд ми працюємо, щоб в Україну все надходило вчасно. І про все це ми домовилися», – заявив Президент України.

Глава держави підкреслив, що також обговорив з партнерами можливість купити в Європі та США відповідні пакети необхідного озброєння. Деталі щодо цього пакета були вже надані союзникам, і Україна сподівається на його підтримку.

«Зокрема, це системи ППО та ракети для Patriot, самі комплекси, інші системи, артилерія та інші види озброєння, що зміцнює українську армію. І дуже важливі необхідні системи для захисту», – сказав Зеленський.

Також Володимир Зеленський додав, що вже є конкретні дати, і є розуміння, що в конкретні ці дати зайде в Україну.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

США Україна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
«Цифри шокують»: Данило Гетманцев обурився спецпенсіями суддів у 320-390 тисяч грн

Запит до Пенсійного фонду Данило Гетманцев зробив на фоні підготовки до розгляду законопроекту про скасування спецпенсій працюючим прокурорам.

Генпрокурор Руслан Кравченко повідомив хороші новини для білого бізнесу

Хороші новини для білого бізнесу – вилучили один з найбільших обсягів підроблених акцизних марок – Генпрокурор Руслан Кравченко.

У разі реальних чи потенційних загроз нацбезпеці санкції можна буде накладати на кораблі та літаки – Комітет рекомендував прийняти закон

Верховна Рада ухвалить закон, який дозволятиме накладати санкції не лише на фізичних осіб та підприємства, а також і на літаки та кораблі у разі реальних чи потенційних загроз нацбезпеці.

Тести на знання історії української державності можуть містити помилки – ВККС закликала кандидатів писати звернення

ВККС не виключає, що тестові запитання для кандидатів в судді можуть містити помилки, тому вони можуть звертатися з цього приводу до Комісії.

У Вищій раді правосуддя вирішили публічно з’ясувати, хто «заробляє на дисциплінарних справах» – черговий конфлікт між членами Ради правосуддя став публічним

Олена Ковбій вирішила виставити конфлікт з Романом Маселко на публіку.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Петро Панталієнко
    Петро Панталієнко
    суддя Верховного Суду України у відставці
  • Юрій Пасічник
    Юрій Пасічник
    заступник голови Кіровоградського окружного адміністративного суду
  • Сергій Никифоров
    Сергій Никифоров
    прес-секретар Президента України