Після розмов з Трампом маємо сигнали про відновлення постачання допомоги, — Зеленський

Володимир Зеленський зазначив, що останні розмови із Дональдом Трампом були позитивними та продуктивними, після яких зʼявилися чіткі політичні сигнали про продовження підтримки.

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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що його розмова з американським лідером Дональдом Трампом уже дала певні результати щодо відновлення постачання допомоги зі США. Сказав він під час пресконференції у Римі.

Володимир Зеленський зазначив, що після дуже конструктивної та позитивної телефонної розмови з президентом США, яка відбулася 4 липня, є всі необхідні політичні сигнали про відновлення постачання допомоги.

«Тепер на рівні команд ми працюємо, щоб в Україну все надходило вчасно. І про все це ми домовилися», – заявив Президент України.

Глава держави підкреслив, що також обговорив з партнерами можливість купити в Європі та США відповідні пакети необхідного озброєння. Деталі щодо цього пакета були вже надані союзникам, і Україна сподівається на його підтримку.

«Зокрема, це системи ППО та ракети для Patriot, самі комплекси, інші системи, артилерія та інші види озброєння, що зміцнює українську армію. І дуже важливі необхідні системи для захисту», – сказав Зеленський.

Також Володимир Зеленський додав, що вже є конкретні дати, і є розуміння, що в конкретні ці дати зайде в Україну.

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