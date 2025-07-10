196,4 млн грн збитків бюджету Києва — Руслан Кравченко повідомив про 11 підозрюваних

У Києві правоохоронці викрили багаторівневу схему розкрадання коштів міського бюджету.

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Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що триває системна робота з викриття зловживань у комунальних підприємствах та департаментах КМДА.

Він підкреслив, що правоохоронці викрили багаторівневу схему розкрадання коштів міського бюджету.

На сьогодні повідомлено про підозру 11 посадовцям:

– чотирьом — за ч. 4, 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна в особливо великих розмірах);

– шістьом — за ч. 2 ст. 367 КК України (службова недбалість);

– одному — за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем).

«Загальна сума встановлених збитків — 196,4 мільйонів гривень.

Незалежно від посад чи прізвищ — кожен випадок розкрадання бюджетних коштів отримає процесуальну оцінку.

Гроші громади — не чиясь приватна каса. Діятимемо системно і результативно», - заявив він.

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