196,4 млн грн збитків бюджету Києва — Руслан Кравченко повідомив про 11 підозрюваних

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що триває системна робота з викриття зловживань у комунальних підприємствах та департаментах КМДА.
Він підкреслив, що правоохоронці викрили багаторівневу схему розкрадання коштів міського бюджету.
На сьогодні повідомлено про підозру 11 посадовцям:
– чотирьом — за ч. 4, 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна в особливо великих розмірах);
– шістьом — за ч. 2 ст. 367 КК України (службова недбалість);
– одному — за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем).
«Загальна сума встановлених збитків — 196,4 мільйонів гривень.
Незалежно від посад чи прізвищ — кожен випадок розкрадання бюджетних коштів отримає процесуальну оцінку.
Гроші громади — не чиясь приватна каса. Діятимемо системно і результативно», - заявив він.
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