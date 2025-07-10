196,4 млн грн убытков бюджету Киева — Руслан Кравченко сообщил о 11 подозреваемых

В Киеве правоохранители раскрыли многоуровневую схему хищения средств городского бюджета.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил, что продолжается системная работа по выявлению злоупотреблений в коммунальных предприятиях и департаментах КГГА.

Он подчеркнул, что правоохранители разоблачили многоуровневую схему хищения бюджетных средств.

На сегодняшний день сообщено о подозрении 11 должностным лицам:

– четырем — по ч. 4, 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества в особо крупных размерах);

– шестерым — по ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность);

– одному — по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

«Общая сумма установленных убытков — 196,4 миллиона гривен.

Независимо от должностей или фамилий — каждый случай хищения бюджетных средств получит процессуальную оценку.

Деньги громады — не чья-то частная касса. Будем действовать системно и результативно», — заявил он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.