Станислав Кравченко и директор по правам человека Совета Европы обсудили ключевые проблемы функционирования судебной власти в Украине

«К сожалению, в ближайшем будущем мы не можем надеяться на кардинальное улучшение ситуации, главным образом из-за значительного дефицита судейских кадров», — заявил Станислав Кравченко.

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Верховный Суд, как и ранее, остается последовательным в убеждении, что государство должно выполнять взятые на себя обязательства не только по соблюдению положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод, но и по исполнению решений Европейского суда по правам человека. На этом акцентировал внимание Председатель Верховного Суда Станислав Кравченко во время встречи с главой Департамента по правам человека Совета Европы Клер Ови.

Предпосылкой надлежащего исполнения решений ЕСПЧ и эффективным механизмом предотвращения нарушений, констатированных Судом в будущем, по убеждению Председателя ВС, является их детальный анализ, который систематически осуществляется, в частности, в рамках образовательных мероприятий для судей. Так, в прошлом году Верховный Суд совместно с Советом Европы провел серию круглых столов по обсуждению актуальной практики Европейского суда по правам человека в делах против Украины и других государств — членов Совета Европы, в которых приняли участие судьи со всех областей Украины.

В рамках этих семинаров спикеры неоднократно обращали внимание на то, что одной из ключевых системных проблем, наличие которой ЕСПЧ констатировал в ряде решений по делам против Украины, является чрезмерная продолжительность судебных производств.

«К сожалению, в ближайшем будущем мы не можем надеяться на кардинальное улучшение ситуации, главным образом из-за значительного дефицита судейских кадров. Для того чтобы надлежащим образом выполнять свои задачи, судебной системе необходим человеческий ресурс. Наиболее сложная ситуация наблюдается в судах апелляционной инстанции: в некоторых из них невозможно сформировать коллегию для рассмотрения дела. При этом нагрузка на судебную систему постоянно увеличивается, а продолжительность конкурсных процедур отбора судей не позволяет оперативно восполнять имеющиеся вакансии. Таким образом, проблема длительности судебных производств носит системный характер и для ее решения необходим комплексный подход», — отметил Председатель ВС.

Кроме того, ряд решений ЕСПЧ по делам против Украины касается вопросов содержания под стражей во время досудебного расследования и необоснованности продления срока действия мер пресечения. В этом аспекте проблема заключается в том, что постановления следственных судей не подлежат кассационному обжалованию, и Верховный Суд лишен механизмов оперативного решения правовых проблем, возникающих при рассмотрении этих вопросов, и формирования подходов к их разрешению.

Несмотря на это, Верховный Суд в рамках своих полномочий прилагает максимальные усилия для реагирования на нарушения, установленные ЕСПЧ, и принятия индивидуальных и общих мер по исполнению решений этого Суда. При этом ВС рассматривает возможности для формирования важных правовых позиций для правовой системы Украины при пересмотре дел по исключительным обстоятельствам.

Глава Департамента по правам человека Совета Европы Клер Ови, прежде всего, выразила благодарность за ведущую роль, которую играет Верховный Суд в исполнении решений Европейского суда по правам человека, и за его усилия, направленные на согласование практики национальных судов с позициями и подходами, сформированными ЕСПЧ.

Клер Ови также отметила, что Совет Европы реализует ряд проектов, направленных на укрепление потенциала судебной власти и оказание помощи Украине. В частности, в рамках проекта в сфере уголовного правосудия планируется провести анализ практики национальных судов относительно содержания под стражей во время досудебного расследования, чтобы оценить достигнутые результаты и определить пути дальнейшего решения проблем, связанных с применением такой меры пресечения.

Среди направлений дальнейшего сотрудничества глава Департамента по правам человека Совета Европы выделила развитие коммуникационного компонента деятельности судебной власти и проведение совместных мероприятий, которые будут способствовать формированию единого видения по вопросам реформирования судебной власти.

Кроме того, Клер Ови проинформировала о подготовке отчета об исполнении решения ЕСПЧ по делу «Александр Волков против Украины», а также анализа законопроектов, касающихся вопросов судейской добропорядочности.

По убеждению Председателя ВС, эти вопросы являются крайне важными, поскольку именно независимость судебной власти является залогом ее дальнейшего эффективного развития. Так, после принятия ЕСПЧ решения по делу «Александр Волков против Украины» произошел ряд позитивных изменений, направленных на укрепление судебной системы как институции, и часть проблем была решена, однако некоторые вопросы остаются нерешенными и по сей день.

Подводя итог, Станислав Кравченко подчеркнул, что Верховный Суд открыт для конструктивного диалога и готов предоставить Совету Европы исчерпывающую информацию о состоянии функционирования судебной власти, а также судейской независимости и отдельных законодательных инициатив, которые представляют для нее угрозу.

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