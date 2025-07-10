После разговоров с Трампом есть сигналы о возобновлении поставок помощи, — Зеленский

Владимир Зеленский отметил, что последние разговоры с Дональдом Трампом были позитивными и продуктивными, после которых появились четкие политические сигналы о продолжении поддержки.

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что его разговор с американским лидером Дональдом Трампом уже дал определенные результаты относительно возобновления поставок помощи из США. Об этом он сказал на пресс-конференции в Риме.

Владимир Зеленский отметил, что после очень конструктивного и позитивного телефонного разговора с президентом США, который состоялся 4 июля, есть все необходимые политические сигналы о возобновлении поставок помощи.

«Теперь на уровне команд мы работаем, чтобы все поступало в Украину своевременно. И обо всем этом мы договорились», — заявил Президент Украины.

Глава государства подчеркнул, что также обсудил с партнерами возможность приобрести в Европе и США соответствующие пакеты необходимого вооружения. Подробности этого пакета уже были переданы союзникам, и Украина рассчитывает на его поддержку.

«В частности, это системы ПВО и ракеты для Patriot, сами комплексы, другие системы, артиллерия и другие виды вооружения, которые укрепляют украинскую армию. И очень важные необходимые системы для защиты», — сказал Зеленский.

Также Владимир Зеленский добавил, что уже есть конкретные даты и понимание, что именно в эти даты помощь поступит в Украину.

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