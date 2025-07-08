Зеленский сообщил Маркаровой о намерении ее уволить и предложил остаться в команде — СМИ

На данный момент решение о том, кто заменит Оксану Маркарову в США, еще не принято.

Фото: Getty Images

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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Украина может заменить посла Украины в США Оксану Маркарову на одного из министров. А по данным издания Financial Times, Президент Украины Владимир Зеленский может уволить Оксану Маркарову уже на следующей неделе.

Как сообщило «Суспільне» со ссылкой на источник в Офисе Президента, Владимир Зеленский сообщил Оксане Маркаровой о своем намерении ее уволить. Однако предложил остаться в команде после этого.

По информации собеседника, должность определят позднее, предварительные консультации с министром иностранных дел Сибигой уже состоялись. Решение о том, кто заменит Маркарову в США, еще не принято.

Напомним, замену нынешнего посла Украины в США Оксаны Маркаровой Зеленский обсудил с Трампом во время последнего телефонного разговора.

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