Зеленський повідомив Маркаровій про намір її звільнити і запропонував залишитись в команді — ЗМІ

Наразі рішення про те, хто замінить Оксану Маркарову в США, ще не ухвалене.

Фото: Getty Images

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Як раніше писала «Судово-юридична газета», Україна може замінити посла України у США Оксану Маркарову на одного з міністрів. А за даними видання Financial Times, Президент України Володимир Зеленський може звільнити Оксану Маркарову вже наступного тижня.

Як повідомило «Суспільне» з посиланням на джерело в Офісі Президента, Володимир Зеленський повідомив Оксані Маркаровій про свій намір її звільнити. Втім запропонував залишитись в команді після цього.

За інформацією співрозмовника, посаду визначать пізніше, попередні консультації з міністром закордонних справ Сибігою вже відбулися. Рішення про те, хто замінить Маркарову в США, ще не ухвалене.

Нагадаємо, заміну нинішнього посла України в США Оксани Маркарової Зеленський обговорив з Трампом під час останньої телефонної розмови.

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