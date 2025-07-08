У Києві обмежать рух транспорту на з’їздах із Кільцевої дороги з 9 липня

Дорожники проводитимуть ремонтні роботи на двох ділянках.

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З 9 по 13 липня у столиці частково обмежать рух транспорту на з’їздах із Кільцевої дороги. Про це повідомляє КК «Київавтодор».

Як уточнили у комунальній корпорації, дорожники КП ШЕУ Святошинського району проводитимуть ремонтні роботи на двох ділянках:

з’їзд із Кільцевої дороги на Берестейський проспект у напрямку Житомира;

з’їзд із Берестейського проспекту на Кільцеву дорогу в напрямку Одеської площі.

Учасників дорожнього руху просять враховувати цю інформацію під час планування маршруту.

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