У Києві обмежать рух транспорту на з’їздах із Кільцевої дороги з 9 липня

З 9 по 13 липня у столиці частково обмежать рух транспорту на з’їздах із Кільцевої дороги. Про це повідомляє КК «Київавтодор».
Як уточнили у комунальній корпорації, дорожники КП ШЕУ Святошинського району проводитимуть ремонтні роботи на двох ділянках:
Учасників дорожнього руху просять враховувати цю інформацію під час планування маршруту.
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