Окремим аптекам загрожує втрата ліцензії через ігнорування програми «Доступні ліки» — НСЗУ

Аптеки, які не приєднаються до державної програми «Доступні ліки», можуть втратити ліцензію на продаж лікарських засобів. Про це заявила голова Національної служби здоровʼя України Наталія Гусак, пише Укрінформ.
Вона нагадала, що з 1 липня набули чинності нові ліцензійні умови, згідно з якими участь у програмі стала обов’язковою для всіх аптек, які мають ліцензію на реалізацію лікарських засобів.
«Держлікслужба має проводити перевірки щодо дотримання ліцензійних умов. Я розумію, що першочергово ті аптеки, які не приєдналися, швидше за все отримають припис щодо швидкого усунення цього порушення. Але з огляду на те, що це є ліцензійною умовою, окремі аптеки можуть втратити ліцензію, якщо вони не стануть учасниками програми «Доступні ліки», — підкреслила Гусак.
За її словами, нині в електронній системі охорони здоров’я зареєстровані 3154 суб’єкти господарювання з ліцензією на відпуск ліків. Із них 1966 уже приєдналися до програми, а понад 1700 аптек вже здійснили відпуск хоча б одного електронного рецепта.
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