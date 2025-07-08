Окремим аптекам загрожує втрата ліцензії через ігнорування програми «Доступні ліки» — НСЗУ

З 1 липня внесено зміни в ліцензійні умови і всі аптеки, які мають ліцензію на реалізацію лікарських засобів, зобов’язані бути учасниками програми «Доступні ліки».

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Аптеки, які не приєднаються до державної програми «Доступні ліки», можуть втратити ліцензію на продаж лікарських засобів. Про це заявила голова Національної служби здоровʼя України Наталія Гусак, пише Укрінформ.

Вона нагадала, що з 1 липня набули чинності нові ліцензійні умови, згідно з якими участь у програмі стала обов’язковою для всіх аптек, які мають ліцензію на реалізацію лікарських засобів.

«Держлікслужба має проводити перевірки щодо дотримання ліцензійних умов. Я розумію, що першочергово ті аптеки, які не приєдналися, швидше за все отримають припис щодо швидкого усунення цього порушення. Але з огляду на те, що це є ліцензійною умовою, окремі аптеки можуть втратити ліцензію, якщо вони не стануть учасниками програми «Доступні ліки», — підкреслила Гусак.

За її словами, нині в електронній системі охорони здоров’я зареєстровані 3154 суб’єкти господарювання з ліцензією на відпуск ліків. Із них 1966 уже приєдналися до програми, а понад 1700 аптек вже здійснили відпуск хоча б одного електронного рецепта.

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