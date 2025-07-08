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Отдельным аптекам грозит лишение лицензии из-за игнорирования программы «Доступные лекарства» — НСЗУ

15:05, 8 июля 2025
С 1 июля внесены изменения в лицензионные условия и все аптеки, имеющие лицензию на реализацию лекарственных средств, обязаны быть участниками программы «Доступные лекарства».
Отдельным аптекам грозит лишение лицензии из-за игнорирования программы «Доступные лекарства» — НСЗУ
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Аптеки, которые не присоединятся к государственной программе «Доступные лекарства», могут лишиться лицензии на продажу лекарственных средств. Об этом заявила глава Национальной службы здоровья Украины Наталия Гусак, пишет Укринформ.

Она напомнила, что с 1 июля вступили в силу новые лицензионные условия, согласно которым участие в программе стало обязательным для всех аптек, имеющих лицензию на реализацию лекарственных средств.

«Гослекслужба должна проводить проверки на соблюдение лицензионных условий. Я понимаю, что в первую очередь те аптеки, которые не присоединились, скорее всего получат предписание об устранении этого нарушения в кратчайшие сроки. Но с учетом того, что это является лицензионным условием, отдельные аптеки могут лишиться лицензии, если они не станут участниками программы "Доступные лекарства"», — подчеркнула Гусак.

По ее словам, на данный момент в электронной системе здравоохранения зарегистрированы 3154 субъекта хозяйствования с лицензией на отпуск лекарств. Из них 1966 уже присоединились к программе, а более 1700 аптек уже осуществили отпуск как минимум одного электронного рецепта.

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Лицензия правительство аптека

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