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Официальных сообщений не получали: в Конкурсной комиссии по отбору директора БЭБ прокомментировали информацию об отказе правительства назначить директором БЭБ Цивинского

12:52, 8 июля 2025
Данные о том, что Кабмин не собирается назначать директором БЭБ Александра Цивинского, появились в телеграм-каналах, но ни Денис Шмыгаль, ни официальные источники Кабмина об этом не сообщали.
Официальных сообщений не получали: в Конкурсной комиссии по отбору директора БЭБ прокомментировали информацию об отказе правительства назначить директором БЭБ Цивинского
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Никаких официальных сообщений от Кабмина касательно отказа правительства назначить новым директором Бюро экономической безопасности (БЭБ) Александра Цивинского Конкурсная комиссия по отбору директора БЭБ по состоянию на 12:30 8 июля не получала. Об этом сообщила Конкурсная комиссия.

«Конкурсная комиссия по отбору нового директора Бюро экономической безопасности узнала о публикации в телеграм-канале «Уряд online» относительно решения Кабинета Министров Украины в контексте процесса отбора Директора БЭБ. Сейчас конкурсная комиссия все еще ожидает официального сообщения и обоснования от Кабинета Министров по этому поводу», — отметили в Комиссии.

Следует отметить, что 7 июля состоялось заседание правительства. После него, около 14:00, на сайте правительства появились информационные сообщения о результатах заседания. Однако относительно рассмотрения вопроса о новом директоре БЭБ правительство не сообщало. Отсутствуют соответствующие сообщения как на сайте, так и на официальных страницах Кабмина в X и Facebook, а также в телеграм-канале представителя правительства в парламенте Тараса Мельничука, который обычно информирует об итогах заседания.

Также не упомянул вопрос о БЭБ в своей речи и премьер-министр Денис Шмыгаль.

Вместе с тем, телеграм-канал, который информирует о правительственных решениях, в 21:15 сообщил следующее:

«Кабинет Министров Украины на очередном заседании рассмотрел представление Комиссии по отбору Директора Бюро экономической безопасности Украины относительно назначения на должность директора БЭБ.

Правительством также были изучены дополнительные материалы, предоставленные, в частности, Службой безопасности Украины, которые касаются вопросов национальной безопасности и содержат соответствующие оценки безопасности.

По результатам всестороннего рассмотрения представленных материалов и с учетом составляющей безопасности, члены Кабинета Министров Украины единогласно приняли решение обратиться к Комиссии по отбору Директора Бюро экономической безопасности Украины с предложением повторно подать не более двух кандидатур, которые будут соответствовать всем установленным требованиям, включая критерии безопасности.

Данное решение полностью соответствует положениям Закона Украины «О Бюро экономической безопасности» и обеспечивает надлежащее соблюдение процедур назначения руководства БЭБ.

Кабинет Министров Украины остается приверженным принципам прозрачности и ответственности в процессе формирования руководства всех органов исполнительной власти Украины».

Как писала «Судебно-юридическая газета», 24 июня Конкурсная комиссия по отбору директора Бюро экономической безопасности приняла решение, что передаст на рассмотрение премьер-министру Денису Шмыгалю кандидатуру финалиста конкурса – Цивинского Александра Игоревича.

Он является руководителем подразделения детективов НАБУ, участвовал в конкурсе на должность директора НАБУ и дошел почти до финала.

Вместе с тем, 24 июня конкурсная комиссия получила информацию от СБУ. В письме речь идет о рекомендации провести полиграф в отношении отдельных кандидатов.

Автор: Наталя Мамченко

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Кабинет Министров Украины бюро экономической безопасности

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Данные о том, что Кабмин не собирается назначать директором БЭБ Александра Цивинского, появились в телеграм-каналах, но ни Денис Шмыгаль, ни официальные источники Кабмина об этом не сообщали.

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