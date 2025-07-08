3500-4000 грн за услуги сервисных центров МВД без очередей – в Киеве разоблачили дельца

В столице сообщили о подозрении мужчине, который за вознаграждение помогал перерегистрировать автомобили и получать новые номера.

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В Киеве правоохранители сообщили о подозрении киевлянину, который за деньги, используя свои знакомства, помогал осуществлять перерегистрацию транспортных средств и проводить смену номерных знаков автомобилей в обход электронной очереди.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, автовладельцы пытались самостоятельно получить талон на услуги сервисного центра на нужный им день, впрочем, из-за искусственно созданных препятствий им это не удавалось.

«Тут им на помощь приходил 57-летний подозреваемый. Он за 3500 грн помогал сменить номерные знаки, за 4000 грн – перерегистрировать автомобиль. Клиентам нужно было лишь заплатить деньги и прибыть в сервисный центр с документами – дальше все действия совершались без их участия», - заявили в прокуратуре.

После оказанной «помощи» и перерегистрации автомобиля мужчину задержали. Ему сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства.

Досудебное расследование продолжается, устанавливаются должностные лица сервисных центров, которые помогали подозреваемому.

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