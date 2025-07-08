3500-4000 грн за послуги сервісних центрів МВС без черг – у Києві викрили ділка

У столиці повідомили про підозру чоловіку, який за винагороду допомагав перереєстровувати автомобілі та отримувати нові номери.

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У Києві правоохоронці повідомлено про підозру киянину, який за гроші, використовуючи свої знайомства, допомагав здійснювати перереєстрацію транспортних засобів та проводити зміну номерних знаків автомобілів в обхід електронної черги.

Як повідомила Київська міська прокуратура, автовласники намагалися самостійно отримати талон на послуги сервісного центру на потрібний їм день, втім через штучно створені перешкоди їм це не вдавалося.

«Тут їм на допомогу приходив 57-річний підозрюваний. Він за 3500 грн допомагав змінити номерні знаки, за 4000 грн – перереєструвати автомобіль. Клієнтам потрібно було лише заплатили гроші та прибути у сервісний центр з документами – далі всі дії вчинялись без їх участі», - заявили у прокуратурі.

Після наданої «допомоги» та перереєстрації автомобіля чоловіка затримали. Йому повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

Досудове розслідування триває, встановлюються службові особи сервісних центрів, які допомагали підозрюваному.

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