У Рахунковій палаті оголошено добір на державних аудиторів.

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Рахункова палата оголосила набір на новостворені посади державних аудиторів. Йдеться про наступні вакансії:

начальник управління правового супроводу та експертизи заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту)

завідувач сектору аудиту ІТ процесів та систем

начальник відділу Територіального управління (м. Київ)

державний аудитор IV рангу

державний аудитор V рангу

державний аудитор VI рангу .

Основні вимоги до кандидатів: громадянство України, не молодше 25 років, вища освіта не нижче ступеня магістра у сфері фінансів, економіки, права, державного управління, аудиту або інших відповідних галузях знань, вільне володіння державною мовою, бажано – знання англійської (або іншої іноземної) мови, бездоганна ділова репутація та інше.

Нагадаємо, що відповідно до прийнятого в 2024 році закону про реформу Рахункової палати посадові оклади встановлюють відповідно до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, зокрема для начальника територіального підрозділу Рахункової палати – 35 ПМ; начальник відділу аудиту – 25; державний аудитор IV рангу – 23; державний аудитор V рангу – 21; державний аудитор VI рангу – 20.

Конкурсний відбір кандидатів на посади державних аудиторів відбуватиметься у кілька етапів. При їх успішному проходженні – з переможцем укладається контракт.

Умови оплати праці включають посадовий оклад, доплату за вислугу років (від 15 до 80%), доплату в залежності від наявності доступу до державної таємниці та премію - до 30% окладу.

«Ми гарантуємо працівникам дотримання їхніх прав, медичне забезпечення, щорічну відпустку тривалістю 30 календарних днів з наданням грошової допомоги, комфортні умови праці та можливості професійного навчання і підвищення кваліфікації, зокрема й за кордоном», додали у Рахунковій палаті.

Автор: Наталя Мамченко

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