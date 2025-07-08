Рахункова палата оголосила набір на новостворені посади державних аудиторів. Йдеться про наступні вакансії:
Основні вимоги до кандидатів: громадянство України, не молодше 25 років, вища освіта не нижче ступеня магістра у сфері фінансів, економіки, права, державного управління, аудиту або інших відповідних галузях знань, вільне володіння державною мовою, бажано – знання англійської (або іншої іноземної) мови, бездоганна ділова репутація та інше.
Нагадаємо, що відповідно до прийнятого в 2024 році закону про реформу Рахункової палати посадові оклади встановлюють відповідно до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, зокрема для начальника територіального підрозділу Рахункової палати – 35 ПМ; начальник відділу аудиту – 25; державний аудитор IV рангу – 23; державний аудитор V рангу – 21; державний аудитор VI рангу – 20.
Конкурсний відбір кандидатів на посади державних аудиторів відбуватиметься у кілька етапів. При їх успішному проходженні – з переможцем укладається контракт.
Умови оплати праці включають посадовий оклад, доплату за вислугу років (від 15 до 80%), доплату в залежності від наявності доступу до державної таємниці та премію - до 30% окладу.
«Ми гарантуємо працівникам дотримання їхніх прав, медичне забезпечення, щорічну відпустку тривалістю 30 календарних днів з наданням грошової допомоги, комфортні умови праці та можливості професійного навчання і підвищення кваліфікації, зокрема й за кордоном», додали у Рахунковій палаті.
Автор: Наталя Мамченко
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