Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

Рахункова палата оголосила набір на новостворені посади державних аудиторів

12:25, 8 липня 2025
У Рахунковій палаті оголошено добір на державних аудиторів.
Рахункова палата оголосила набір на новостворені посади державних аудиторів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Рахункова палата оголосила набір на новостворені посади державних аудиторів. Йдеться про наступні вакансії:

  • начальник управління правового супроводу та експертизи заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту)  
  • завідувач сектору аудиту ІТ процесів та систем  
  • начальник відділу Територіального управління (м. Київ)  
  • державний аудитор IV рангу  
  • державний аудитор V рангу  
  • державний аудитор VI рангу .  

Основні вимоги до кандидатів: громадянство України, не молодше 25 років, вища освіта не нижче ступеня магістра у сфері фінансів, економіки, права, державного управління, аудиту або інших відповідних галузях знань,  вільне володіння державною мовою, бажано – знання англійської (або іншої іноземної) мови, бездоганна ділова репутація та інше.

Нагадаємо, що відповідно до прийнятого в 2024 році закону про реформу Рахункової палати посадові оклади встановлюють відповідно до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, зокрема для начальника територіального підрозділу Рахункової палати – 35 ПМ; начальник відділу аудиту – 25; державний аудитор IV рангу – 23; державний аудитор V рангу – 21; державний аудитор VI рангу – 20.

Конкурсний відбір кандидатів на посади державних аудиторів відбуватиметься у кілька етапів. При їх успішному проходженні – з переможцем укладається контракт.

Умови оплати праці включають посадовий оклад, доплату за вислугу років (від 15 до 80%), доплату в залежності від наявності доступу до державної таємниці та премію - до 30% окладу.

«Ми гарантуємо працівникам дотримання їхніх прав, медичне забезпечення, щорічну відпустку тривалістю 30 календарних днів з наданням грошової допомоги, комфортні умови праці та можливості професійного навчання і підвищення кваліфікації, зокрема й за кордоном», додали у Рахунковій палаті.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Рахункова палата

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Офіційних повідомлень не отримували: у Конкурсній комісії з відбору директора БЕБ прокоментували інформацію щодо відмови уряду призначити директором БЕБ Цивінського

Дані про те, що Кабмін не збирається призначити директором БЕБ Олександра Цивінського, з’явилися у телеграм-каналах, але ані Денис Шмигаль, ані офіційні джерела Кабміну про це не повідомляли.

Рахункова палата оголосила набір на новостворені посади державних аудиторів

У Рахунковій палаті оголошено добір на державних аудиторів.

Дозволяється наявність штрафів у межах 8 тисяч грн – Данило Гетманцев зареєстрував зміни до законодавства про «клуб білого бізнесу»

Також пропонується поширити загальну преференцію щодо непроведення документальних планових перевірок платників податків, включених до «клубу білого бізнесу», також на платників податків, які здійснюють діяльність у сфері виробництва чи реалізації підакцизної продукції.

КГС ВС забезпечив позов, у задоволенні якого вже відмовив апеляційний суд, і рішення якого набрало законної сили – аналіз судової практики від ВС

Незважаючи на те, що рішенням суду апеляційної інстанції у задоволенні позову було відмовлено, а таке рішення набирає законної сили з моменту проголошення, касаційний суд забезпечив цей позов.

Депутати пропонують встановити у КУпАП порядок перевірки документів на право керування військовими авто і огляду водіїв на стан сп’яніння

Зокрема члени правоохоронного комітету пропонують уточнити порядок огляду водіїв, які керують військовими транспортними засобами, на стан сп’яніння.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Ємець
    Олександр Ємець
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Іван Рибак
    Іван Рибак
    суддя Київського апеляційного суду