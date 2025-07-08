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НАДС затвердило Методичні рекомендації щодо складення Присяги виборних посадових осіб і службовців місцевого самоврядування

13:00, 8 липня 2025
Методичні рекомендації розроблено з метою консультативного та методичного забезпечення організації і проходження служби в органах місцевого самоврядування.
НАДС затвердило Методичні рекомендації щодо складення Присяги виборних посадових осіб і службовців місцевого самоврядування
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Національне агентство України з питань державної служби повідомило, що наказом від 7 липня 2025 р. № 90-25 затверджено Методичні рекомендації щодо процедури складення Присяги виборних посадових осіб і службовців місцевого самоврядування територіальної громади особами, які вперше вступають на службу в орган місцевого самоврядування або призначаються на посаду в орган місцевого самоврядування, що представляє іншу територіальну громаду (територіальні громади).

Методичні рекомендації розроблено з метою консультативного та методичного забезпечення організації і проходження служби в органах місцевого самоврядування, надання методичної підтримки сільським, селищним, міським головам, головам районних у місті (у разі створення), районних, обласних рад, їх заступникам, керівникам служби в органах місцевого самоврядування, службам управління персоналом та іншим службовцям місцевого самоврядування під час організації процедури складення Присяги виборних посадових осіб і службовців місцевого самоврядування територіальної громади особами, визначеними частиною першою статті 33 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

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