НАГС утвердило Методические рекомендации по составлению Присяги выборных должностных лиц и служащих местного самоуправления

Методические рекомендации разработаны с целью консультативного и методического обеспечения организации и прохождения службы в органах местного самоуправления.

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Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы сообщило, что приказом от 7 июля 2025 г. № 90-25 утверждены Методические рекомендации относительно процедуры составления Присяги выборных должностных лиц и служащих местного самоуправления территориальной общины лицами, которые впервые поступают на службу в орган местного самоуправления или назначаются на должность в орган местного самоуправления, представляющий другую территориальную общину (территориальные общины).

Методические рекомендации разработаны с целью консультативного и методического обеспечения организации и прохождения службы в органах местного самоуправления, оказания методической поддержки сельским, поселковым, городским головам, председателям районных в городе (в случае создания), районных, областных советов, их заместителям, руководителям службы в органах местного самоуправления, службам управления персоналом и другим служащим местного самоуправления во время организации процедуры составления Присяги выборных должностных лиц и служащих местного самоуправления территориальной общины лицами, определенными частью первой статьи 33 Закона Украины «О службе в органах местного самоуправления».

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