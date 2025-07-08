Украина восстанавливает позиции и продолжает удерживать территории Курщины и Белгородщины, — Сырский

Украинские войска сдерживают врага – Главнокомандующий Александр Сырский рассказал о ситуации на фронте.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украинские военные продолжают не допускать врага в глубину обороны на Покровском и Новопавловском направлениях и выхода на административные границы Днепропетровской области. Об этом сообщил Главнокомандующий Александр Сырский во время участия в заседании Ставки Верховного Главнокомандующего.

В частности, доклад касался ситуации на Покровском, Лиманском, Новопавловском и Северо-Слободжанском направлениях. По словам Главнокомандующего, только за минувшие сутки произошло 188 боевых столкновений, в ходе которых оккупанты потеряли более тысячи военнослужащих.

Сырский акцентировал внимание на активной обороне украинских подразделений — задача заключается в недопущении продвижения противника в глубину обороны, в частности на Покровском и Новопавловском направлениях, а также в недопущении выхода врага к административным границам Днепропетровской области.

Отдельно Главнокомандующий подчеркнул, что украинские силы восстанавливают позиции и удерживают территории в районах Курской и Белгородской областей РФ. В этих регионах продолжается сковывание значительной группировки противника — «враг не будет иметь там покоя», — указал Главнокомандующий.

В центре внимания также — развитие беспилотной составляющей обороны. Речь идет как о защите тыловых городов, так и о сдерживании штурмов на линии столкновения и атаках DeepStrike по территории РФ. Активно развивается направление дронов-перехватчиков. Формируются новые экипажи, проходят обучение истребители. Армии нужно как можно больше таких высокотехнологичных БПЛА.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.