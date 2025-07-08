Україна відновлює позиції та продовжує утримувати території Курщини та Бєлгородщини, — Сирський

Українські війська стримують ворога – Головнокомандувач Олександр Сирський розповів про ситуацію на фронті.

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Українські військові продовжують недопускати ворога в глибину оборони на Покровському та Новопавловському напрямках та виходу на адміністративні кордони Дніпропетровської області. Про це повідомив Головнокомандувач Олександр Сирський під час участі у засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача.

Зокрема, доповідь стосувалася ситуації на Покровському, Лиманському, Новопавлівському та Північно-Слобожанському напрямках. За словами Головнокомандувача, лише за минулу добу сталося 188 бойових зіткнень, під час яких окупанти втратили понад тисячу військових.

Сирський акцентував увагу на активній обороні українських підрозділів — завдання полягає у недопущені просування противника в глибину оборони, зокрема на Покровському та Новопавлівському напрямках, а також у недопущенні виходу ворога до адміністративних кордонів Дніпропетровської області.

Окремо Головнокомандувач підкреслив, що українські сили відновлюють позиції та утримують території в районах Курської та Бєлгородської областей РФ. У цих регіонах триває сковування значного угруповання противника – «ворог не матиме там спокою», — вказав Головнокомандувач.

У центрі уваги також – розвиток безпілотної складової оборони. Йдеться як про захист тилових міст, так і про стримування штурмів на лінії зіткнення та атаки DeepStrike по території РФ. Активно розвивається напрямок дронів-перехоплювачів. Формуються нові екіпажі, навчаються винищувачі. Війську потрібно якомога більше таких високотехнологічних БпЛА.

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