Суд признал незаконным увольнение «по соглашению сторон» лица, работавшего по совместительству — детали дела

Женщину приняли на полставки на должность руководительницы фольклорного коллектива, и эту должность она совмещала с работой заведующей сельским клубом.

Фото: dtkt.ua

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Хмельницкий апелляционный суд признал незаконным и отменил распоряжение председателя Староушицкого поселкового совета Каменец-Подольского района об увольнении руководительницы народного фольклорно-этнографического ансамбля с должности по соглашению сторон. Суд восстановил ее в этой должности и взыскал с поселкового совета в ее пользу средний заработок за время вынужденного прогула, 5 000 гривен морального ущерба и судебные издержки. Об этом сообщил официальный сайт Хмельницкого апелляционного суда.

Как установил суд, в 2019 году женщину приняли на полставки на должность руководительницы фольклорного коллектива. Эту должность она совмещала с работой заведующей сельским клубом.

28 февраля 2023 года, согласно распоряжению поселкового головы, ее уволили с должности завклуба по соглашению сторон (п. 1 ст. 36 КЗоТ Украины). Но в апреле она узнала, что в тот же день ее уволили «по соглашению сторон» и с должности по совместительству – руководителя народного фольклорно-этнографического коллектива.

Поскольку женщина не давала согласия на увольнение с этой должности, то подала в суд иск с просьбой признать незаконным и отменить распоряжение об увольнении, восстановить ее в должности руководителя коллектива и взыскать в ее пользу средний заработок за время вынужденного прогула, моральный ущерб и судебные издержки.

Каменец-Подольский горрайонный суд Хмельницкой области в удовлетворении иска отказал. Его решение она обжаловала в апелляционном суде.

По результатам апелляционного рассмотрения коллегия судей частично согласилась с ее аргументами. Среди прочего, обратила внимание, что по правовому статусу нет отличий между работой по основному месту и по совместительству, а также нет разницы между внутренним и внешним совместительством.

Соответственно, работник-совместитель может быть уволен только по общим основаниям, предусмотренным Кодексом законов о труде Украины: статьями 36, 38 (по желанию работника) и 40 (по инициативе работодателя). Дополнительным основанием является только принятие на работу другого работника, не являющегося совместителем, и для которого эта работа является основной.

В распоряжении поселкового головы увольнение истицы с должности руководителя народного этноколлектива обосновано п. 1 ст. 36 КЗоТ Украины – по соглашению сторон. Однако такого согласия между работницей и работодателем не было достигнуто: женщина не подавала соответствующего заявления, поэтому законных оснований для ее увольнения не было, считает апелляционный суд.

Коллегия судей также не согласилась с выводом местного суда о пропуске истицей срока обращения в суд, определенного ст. 233 КЗоТ Украины.

«Учитывая то, что сроки, определенные статьей 233 этого Кодекса, продлились на срок действия карантина, истица не пропустила сроков обращения в суд за разрешением трудового спора о восстановлении на работе», – отметил суд.

С постановлением апелляционного суда по делу № 676/3396/23 можно будет ознакомиться в ЕГРСР.

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