Что изменяет закон об админпроцедуре в отношениях граждан с государством – перечень изменений

Произошли существенные изменения во взаимоотношениях граждан и государственных органов, поскольку были установлены новые правила такого взаимодействия.

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После принятия Закона Украины «Об административной процедуре» (ЗАП) произошли существенные изменения во взаимоотношениях граждан и государственных органов, поскольку были установлены новые правила такого взаимодействия, указывают в Министерстве юстиции.

В частности, закон предусматривает: каждый имеет право на доступ к материалам своего дела, а также — на четко обоснованное решение. К примеру, если вам отказали в предоставлении услуги или разрешения, орган обязан объяснить причину и предоставить информацию о возможности его обжалования.

Если государственный орган планирует принять решение не в вашу пользу — вас должны предупредить об этом заранее, чтобы вы могли предоставить объяснения или дополнительные документы, которые могут повлиять на результат. А в случае, если решение уже принято, но вы считаете его несправедливым — имеете право обратиться в суд.

Кроме того, если у вас есть сомнения, что должностное лицо, рассматривающее дело, будет справедливым — например, имеет личные связи или заинтересовано в результате — вы можете требовать, чтобы дело рассматривал кто-то другой.

Что изменилось для граждан:

Единая общая процедура обращения.

ЗАП внедрил общую рамку процедур, по которой будет происходить почти все общение заявителя с административным органом при решении вопросов по обеспечению интересов и прав лиц, что позволяет человеку полностью и четко понимать свои права и процесс рассмотрения заявления.

Улучшение доступа к информации.

Все участники административного производства имеют право на доступ к материалам своего дела, за исключением информации, защищенной законом.

Гражданин должен быть уведомлен о начале административного производства в отношении него.

Если административный орган инициирует производство в отношении гражданина и допускает принятие решения, неблагоприятного для него, то в таком случае гражданин должен быть уведомлен об этом.

Решение, неблагоприятное для гражданина, должно быть мотивированным.

Человек должен знать, почему и на каких основаниях государство приняло то или иное решение в отношении него. Особенно это касается негативных решений. Если государственный орган принимает отрицательное решение (отказ в услуге или разрешении), он обязан предоставить четкое обоснование, объяснить причины отказа и порядок обжалования этого решения.

Гражданин имеет право быть услышанным.

Если есть угроза принятия негативного решения (например, отказ в предоставлении разрешения или услуги), заявитель имеет право подать дополнительные объяснения, документы или другие доказательства, чтобы повлиять на решение.

Необходимость обеспечения убедительных доказательств вместо предположений.

Решения, принимаемые органами власти, должны основываться исключительно на законе и установленных фактах дела. Сомнения относительно правомерности действий и требований лица, возникающие вследствие неоднозначного (множественного) толкования нормы права, должны трактоваться административным органом в пользу их правомерности.

Участие в рассмотрении дела.

Граждане и бизнес имеют право участвовать в рассмотрении своего дела. Это усиливает принцип «никаких решений без вас о вас», где все заинтересованные лица могут не только изложить позиции по делу, но и обосновать их, убедить других в целесообразности принятия того или иного решения.

Исправление недостатков заявления.

В случае, если заявление содержит недостатки, закон позволяет их устранить без потери первоначальной даты подачи. Это упрощает процесс подачи документов и уменьшает бюрократические препятствия.

Расширенные возможности для обжалования.

Если человек считает, что государство приняло неправильное решение в отношении него, он может его обжаловать. При этом участники имеют право обжаловать решение в административный орган более высокого уровня по процедуре досудебного обжалования, а также обжаловать решение в суде. Также ЗАП создает условия для административного обжалования даже в тех случаях, когда орган, принявший решение, не имеет вышестоящего. С вступлением ЗАП в силу административные органы могут создавать в своем составе комиссии по рассмотрению жалоб, которые и будут рассматривать споры граждан с органами власти. Для граждан административное обжалование — это способ и возможность решить спор оперативно и бесплатно.

Снижение бюрократии.

Административные процедуры становятся более прозрачными и структурированными, что снижает количество формальных преград. Структура административных процедур построена так, чтобы в первую очередь использовались простые способы рассмотрения и решения административного дела.

Избежание конфликта интересов.

Закон предусматривает четкие механизмы отвода или самоотвода должностных лиц, если возникает возможный конфликт интересов и сомнения в беспристрастности должностного лица.

Обязанность административного органа самостоятельно исправлять ошибки.

Государственный орган, который выявил ошибку в своем решении, обязан исправить ее самостоятельно, без необходимости подачи жалобы от граждан или бизнеса.

Самостоятельный сбор информации административным органом.

Административный орган теперь не может требовать от заявителей документы или информацию, которая уже имеется в его распоряжении или доступна в других государственных органах или публичных реестрах. Вместо этого орган должен получить эту информацию самостоятельно.

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