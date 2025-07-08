ВСП уволил судей Игоря Устинова и Александра Сингаевского в отставку

Высший совет правосудия решил уволить двух судей в связи с подачей заявлений об отставке.

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Во вторник, 8 июля, Высший совет правосудия рассмотрел материалы об увольнении судей с должностей по общим обстоятельствам. Об этом сообщил официальный сайт ВСП.

Высший совет правосудия решил уволить двух судей в связи с подачей заявлений об отставке, а именно:

Устинова Игоря Анатольевича – с должности судьи Николаевского окружного административного суда;

Сингаевского Александра Павловича – с должности судьи Королевского районного суда города Житомира.

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