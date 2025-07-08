ВРП звільнила суддів Ігоря Устинова та Олександра Сингаївського у відставку

Вища рада правосуддя вирішила звільнити двох суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку.

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У вівторок, 8 липня, Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами. Про це повідомив офіційний сайт ВРП.

Вища рада правосуддя вирішила звільнити двох суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку, а саме:

Устинова Ігоря Анатолійовича – з посади судді Миколаївського окружного адміністративного суду;

Сингаївського Олександра Павловича – з посади судді Корольовського районного суду міста Житомира.

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