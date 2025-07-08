Що змінює закон про адмінпроцедуру у відносинах громадян із державою – перелік змін

Відбулися суттєві зміни у взаємовідносинах громадян та державних органів, адже були встановлені нові правила такої взаємодії.

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Після прийняття Закону України «Про адміністративну процедуру» (ЗАП) відбулися суттєві зміни у взаємовідносинах громадян та державних органів, адже були встановлені нові правила такої взаємодії, вказують у Міністерстві юстиції.

Зокрема, закон передбачає: кожен має право на доступ до матеріалів своєї справи, а також — на чітко обґрунтоване рішення. До прикладу, якщо вам відмовили у наданні послуги чи дозволу, орган зобов’язаний пояснити причину та надати інформацію про можливість її оскарження.

Якщо державний орган планує ухвалити рішення не на вашу користь — вас повинні попередити про це заздалегідь, щоб ви могли надати пояснення або додаткові документи, які можуть вплинути на результат. А у разі коли рішення вже ухвалене, але ви вважаєте його несправедливим — маєте право звернутися до суду.

Крім того, якщо у вас є сумніви, що посадова особа, яка розглядає справу буде справедливою — наприклад, має особисті зв’язки або зацікавлена в результаті — ви можете вимагати, щоб справу розглядав хтось інший.

Що змінилось для громадян:

Єдина загальна процедура звернення.

ЗАП впровадив загальну рамку процедур, за якою відбуватиметься майже все спілкування заявника з адміністративним органом під час вирішення питань щодо забезпечення інтересів та прав осіб, що дозволяє особі повністю та чітко розуміти свої права та процес розгляду заяви.

Покращення доступу до інформації.

Всі учасники адміністративного провадження мають право на доступ до матеріалів своєї справи, за винятком інформації, захищеної законом.

Громадянин має бути повідомлений про початок адміністративного провадження щодо нього.

Якщо адміністративний орган ініціює провадження щодо громадянина й допускає прийняття рішення, несприятливого для нього, то в такому разі громадянина має бути повідомлено про це.

Рішення, несприятливе для громадянина, повинно бути мотивованим.

Особа повинна знати, чому та на яких підставах держава прийняла те чи інше рішення стосовно неї. Особливо це стосується негативних рішень. Якщо державний орган ухвалює негативне рішення (відмову в послузі або дозволі), він зобов’язаний надати чітке обґрунтування, пояснити причини відмови та порядок оскарження цього рішення.

Громадянин має право бути вислуханим.

Якщо є загроза прийняття негативного рішення (наприклад, відмова в наданні дозволу чи послуги), заявник має право подати додаткові пояснення, документи чи інші докази, щоб вплинути на рішення.

Необхідність забезпечення переконливих доказів замість припущень.

Рішення, які приймаються органами влади, мають ґрунтуватися виключно на законі та встановлених фактах справи. Сумніви щодо правомірності дій та вимог особи, що виникають внаслідок неоднозначного (множинного) трактування норми права, повинні тлумачитися адміністративним органом на користь їх правомірності.

Участь у розгляді справи.

Громадяни та бізнес мають право брати участь у розгляді своєї справи. Це підсилює принцип «жодних рішень без вас про вас», де всі зацікавлені особи можуть не лише окреслити позиції по справі, а й обґрунтувати їх, переконати інших у доцільності прийняття того чи іншого рішення.

Виправлення недоліків заяви.

У разі, якщо заява містить недоліки, закон дозволяє їх усунути без втрати первинної дати подання. Це спрощує процес подання документів і зменшує бюрократичні перешкоди.

Збільшені можливості для оскарження.

Якщо особа вважає, що держава прийняла неправильне рішення щодо неї, вона може його оскаржити. При цьому учасники матимуть право оскаржувати рішення до адміністративного органу вищого рівня за процедурою досудового оскарження, а також оскаржувати рішення в суді. Також ЗАП створює умови для адміністративного оскарження навіть у тих випадках, коли орган, що прийняв рішення, не має вищого над собою. З набуттям ЗАП чинності адміністративні органи можуть утворити у своєму складі комісії з розгляду скарг, які й розглядатимуть суперечки громадян із органами влади. Для громадян адміністративне оскарження — це спосіб та можливість вирішити спір оперативно та безкоштовно.

Зменшення бюрократії.

Адміністративні процедури стають більш прозорими і структурованими, що зменшує кількість формальних перепон. Структура адміністративних процедур побудована так, щоб у першу чергу використовувалися прості способи розгляду та вирішення адміністративної справи.

Уникнення конфлікту інтересів.

Закон передбачає чіткі механізми відводу або самовідводу посадових осіб, якщо виникає можливий конфлікт інтересів та сумніви у неупередженості посадової особи. Обов'язок адміністративного органу самостійно виправляти помилки Державний орган, який виявив помилку у своєму рішенні, зобов’язаний виправити її самостійно, без необхідності звернення зі скаргою від громадян або бізнесу.

Самостійний збір інформації адміністративним органом.

Адміністративний орган тепер не може вимагати від заявників документи або інформацію, яка вже є в його розпорядженні або доступна в інших державних органах чи публічних реєстрах. Натомість орган має отримувати цю інформацію самостійно.

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