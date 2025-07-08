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Счетная палата объявила набор на новые должности государственных аудиторов

12:25, 8 июля 2025
В Счетной палате объявлен отбор государственных аудиторов.
Счетная палата объявила набор на новые должности государственных аудиторов
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Счетная палата объявила набор на вновь созданные должности государственных аудиторов. Речь идет о следующих вакансиях:

  • начальник управления правового сопровождения и экспертизы мероприятий государственного внешнего финансового контроля (аудита);
  • заведующий сектором аудита IT-процессов и систем;
  • начальник отдела Территориального управления (г. Киев);
  • государственный аудитор IV ранга;
  • государственный аудитор V ранга;
  • государственный аудитор VI ранга.

Основные требования к кандидатам: гражданство Украины, возраст не моложе 25 лет, высшее образование не ниже степени магистра в сфере финансов, экономики, права, государственного управления, аудита или других соответствующих областях знаний, свободное владение государственным языком, желательно – знание английского (или другого иностранного) языка, безупречная деловая репутация и прочее.

Напомним, что в соответствии с принятым в 2024 году законом о реформе Счетной палаты должностные оклады устанавливаются в соответствии с размером прожиточного минимума для трудоспособных лиц, в частности для начальника территориального подразделения Счетной палаты – 35 ПМ; начальника отдела аудита – 25; государственного аудитора IV ранга – 23; государственного аудитора V ранга – 21; государственного аудитора VI ранга – 20.

Конкурсный отбор кандидатов на должности государственных аудиторов будет проходить в несколько этапов. При их успешном прохождении — с победителем заключается контракт.

Условия оплаты труда включают должностной оклад, доплату за выслугу лет (от 15 до 80%), доплату в зависимости от наличия доступа к государственной тайне и премию — до 30% оклада.

«Мы гарантируем сотрудникам соблюдение их прав, медицинское обеспечение, ежегодный отпуск продолжительностью 30 календарных дней с предоставлением денежной помощи, комфортные условия труда и возможности профессионального обучения и повышения квалификации, в том числе за границей», — добавили в Счетной палате.

Автор: Наталя Мамченко

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Счетная палата

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В Счетной палате объявлен отбор государственных аудиторов.

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