Офіційних повідомлень не отримували: у Конкурсній комісії з відбору директора БЕБ прокоментували інформацію щодо відмови уряду призначити директором БЕБ Цивінського

Дані про те, що Кабмін не збирається призначити директором БЕБ Олександра Цивінського, з’явилися у телеграм-каналах, але ані Денис Шмигаль, ані офіційні джерела Кабміну про це не повідомляли.

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Жодних офіційних повідомлень від Кабміну стосовно відмови уряду призначити новим директором Бюро економічної безпеки Олександра Цивінського Конкурсна комісія з добору директора БЕБ станом на 12-30 8 липня не отримувала. Про це повідомила Конкурсна комісія.

«Конкурсна комісія з добору нового директора Бюро економічної безпеки дізналася про публікацію в телеграм-каналі «Уряд online» щодо рішення Кабінету Міністрів України у контексті процесу відбору Директора БЕБ. Наразі конкурсна комісія все ще очікує офіційного повідомлення та обґрунтування від Кабінету Міністрів з цього приводу», зазначили у Комісії.

Слід зауважити, що 7 липня відбулося засідання уряду. Після нього, біля 14 години, на сайті уряду з’явилися інформаційні повідомлення щодо результатів засідання. Однак стосовно розгляду питання про нового директора БЕБ уряд не повідомляв. Відсутні відповідні повідомлення як на сайті, так і на офіційних сторінках Кабміну в Х та фейсбуці, а також у телеграм-каналі представника уряду в парламенті Тараса Мельничука, який зазвичай інформує про підсумки засідання.

Також не згадав питання про БЕБ у своїй промові і прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Разом з тим, телеграм-канал, який інформує про урядові рішення, о 21-15 повідомив наступне:

«Кабінет Міністрів України на черговому засіданні розглянув подання Комісії з добору Директора Бюро економічної безпеки України щодо призначення на посаду директора БЕБ.

Урядом також було вивчено додаткові матеріали, надані зокрема Службою безпеки України, які стосуються питань національної безпеки та містять відповідні безпекові оцінки.

За результатами всебічного розгляду поданих матеріалів та з урахуванням безпекової складової, члени Кабінету Міністрів України одноголосно прийняли рішення звернутися до Комісії з добору Директора Бюро економічної безпеки України з пропозицією повторно подати не більше двох кандидатур, які відповідатимуть усім встановленим вимогам, включаючи безпекові критерії.

Дане рішення повністю відповідає положенням Закону України «Про Бюро економічної безпеки» та забезпечує належне дотримання процедур призначення керівництва БЕБ.

Кабінет Міністрів України залишається відданим принципам прозорості та відповідальності у процесі формування керівництва всіх органів виконавчої влади України».

Як писала «Судово-юридична газета», 24 червня Конкурсна комісія з відбору директора Бюро економічної безпеки прийняла рішення, що передасть на розгляд прем’єр-міністру Денису Шмигалю кандидатуру фіналіста конкурсу – Цивінського Олександра Ігоровича.

Він є керівником підрозділу детективів НАБУ, брав участь у конкурсі на посаду директора НАБУ і дійшов майже до фіналу.

Разом із тим, 24 червня конкурсна комісія отримала інформацію від СБУ. У листі йдеться про рекомендацію провести поліграф стосовно окремих кандидатів.

Автор: Наталя Мамченко

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