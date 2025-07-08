В Киеве ограничат движение на съездах с Кольцевой дороги с 9 июля

С 9 по 13 июля в столице частично ограничат движение транспорта на съездах с Кольцевой дороги. Об этом сообщает КК «Киевавтодор».
Как уточнили в коммунальной корпорации, дорожники КП ШЕУ Святошинского района будут проводить ремонтные работы на двух участках:
Участников дорожного движения просят учитывать эту информацию при планировании маршрута.
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