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Украина может заменить посла Украины в США Оксану Маркарову на одного из министров – Ярослав Железняк

17:29, 16 июня 2025
Ярослав Железняк сообщил, что Оксану Маркарову могут заменить на посту посла Украины в США на одного из действующих министров.
Украина может заменить посла Украины в США Оксану Маркарову на одного из министров – Ярослав Железняк
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Посла Украины в США Оксану Маркарову могут заменить. Об этом сообщил первый заместитель главы налогового комитета Рады Ярослав Железняк.

«Держите намек на анонс. Во время смены правительства одного министра отправят послом. В США», — отметил он.

Официально данную информацию украинские власти не подтверждали и не комментировали.

Следует отметить, что информация о замене посла Украины в США периодически появляется в медиа, как и о возвращении Оксаны Маркаровой в состав правительства. Напомним, что она в 2018-2020 годах занимала должность министра финансов.

Так, осенью 2024 года The Washington Post сообщало, что Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатов на замену Посла Украины в США Оксаны Маркаровой.

Также осенью 2024 года спикер Палаты представителей США Майк Джонсон обнародовал письмо в адрес Владимира Зеленского с требованиями об увольнении Посла Украины в США Оксаны Маркаровой из-за «потери доверия».

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», отставка правительства еще не означает, что Кабмин прекратит выполнение полномочий. Соответственно, формально, закон о правовом режиме военного состояния в таком случае не нарушается, так как правительство продолжает выполнять полномочия до начала работы нового состава.

Автор: Наталя Мамченко

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