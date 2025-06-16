Дети в обмен на военных – Зеленский отверг очередной шантаж России

Зеленский: Россия предлагала обменивать похищенных украинских детей на военных, это вне международного права.

Фото: Getty Images

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Россия предлагала обменивать похищенных украинских детей на российских военных, что противоречит международному праву и моральным принципам. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом.

«Мы не меняем детей. Это безумие, которое, кстати, россияне предлагали - мы им даем военных, а они нам детей. Просто это вне понимания, вне международного права, это в их духе», - подчеркнул Зеленский.

Он подчеркнул, что детей необходимо возвращать, а не обменивать, и для этого нужны дипломатические усилия и двусторонние отношения с другими странами. «Поэтому мы привлекаем так много стран, которые понемногу, кто сколько сможет, вернет тысячи украденных Россией детей домой», - добавил президент.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.