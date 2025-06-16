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Дети в обмен на военных – Зеленский отверг очередной шантаж России

17:20, 16 июня 2025
Зеленский: Россия предлагала обменивать похищенных украинских детей на военных, это вне международного права.
Дети в обмен на военных – Зеленский отверг очередной шантаж России
Фото: Getty Images
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Россия предлагала обменивать похищенных украинских детей на российских военных, что противоречит международному праву и моральным принципам. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом.

«Мы не меняем детей. Это безумие, которое, кстати, россияне предлагали - мы им даем военных, а они нам детей. Просто это вне понимания, вне международного права, это в их духе», - подчеркнул Зеленский.

Он подчеркнул, что детей необходимо возвращать, а не обменивать, и для этого нужны дипломатические усилия и двусторонние отношения с другими странами. «Поэтому мы привлекаем так много стран, которые понемногу, кто сколько сможет, вернет тысячи украденных Россией детей домой», - добавил президент.

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россия дети Владимир Зеленский

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