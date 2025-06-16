Діти в обмін на військових – Зеленський відкинув черговий шантаж Росії

Зеленський: Росія пропонувала обмінювати викрадених українських дітей на військових, це поза міжнародним правом.

Фото: Getty Images

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Росія пропонувала обмінювати викрадених українських дітей на російських військових, що суперечить міжнародному праву та моральним принципам. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з президентом Австрії Александром Ван дер Белленом.

«Ми не міняємо дітей. Це божевілля, яке, до речі, росіяни пропонували - ми їм даємо військових, а вони нам дітей. Просто це поза розумінням, поза міжнародним правом, це в їх дусі», — наголосив Зеленський.

Він підкреслив, що дітей необхідно повертати, а не обмінювати, і для цього потрібні дипломатичні зусилля та двосторонні відносини з іншими країнами. «Тому ми залучаємо так багато країн, які потрошку, хто скільки зможе, поверне тисячі вкрадених Росією дітей додому», — додав президент.

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