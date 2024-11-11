Посла Украины в США Оксану Маркарову могут заменить – The Washington Post

Напряженность по отношению к Послу Украины в США Оксане Маркаровой возникла после организации визита Владимира Зеленского в «шаткий» штат Пенсильвания накануне выборов в США.

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатов на замену Посла Украины в США Оксаны Маркаровой. Об этом сообщает The Washington Post.

Напомним, во время визита Владимира Зеленского в США в сентябре 2024 года накануне выборов произошло событие, побудившее представителей Республиканской партии призвать к увольнению Оксаны Маркаровой. Речь идет о его визите на оборонный завод так называемого «шаткого» штата Пенсильвании, где по данным соцопросов не было явного лидера президентской гонки (хотя в конце концов там победил Дональд Трамп).

Так, спикер Палаты представителей США Майк Джонсон тогда обнародовал письмо в адрес Президента Украины Владимира Зеленского с требованиями по увольнению Посла Украины в США Оксаны Маркаровой.

«Уважаемый Президент Зеленский, я требую, чтобы Вы немедленно уволили Посла Украины в США Оксану Маркарову», – говорится в заявлении.

Джонсон отметил, что мотивом своего требования назвал событие во время визита Президента Украины в США – посещение им производства снарядов в Пенсильвании.

«Посол Маркарова организовала мероприятие, в рамках которого вы посетили американский производственный объект в ключевом штате, который возглавлял ведущий соратник Камалы Харрис. (На этом мероприятии) не было ни одного республиканца, потому что – намеренно – туда не пригласили ни одного республиканца. Эта поездка была очевидно партийной мерой, призванной помочь демократам, и безусловно стала вмешательством (украинской стороны) в избирательный процесс», – говорилось в письме Майка Джонсона.

Спикер подчеркнул, что отныне «республиканцы потеряли доверие к способности посла Маркаровой честно и эффективно выполнять дипломатические функции в США», и повторил требование к Зеленскому о том, что посол Украины «должен быть немедленно уволен с должности».

Как отмечает The Washington Post, «Зеленский сейчас пересматривает кандидатов в ее замену, сказал чиновник в Украине. Посольство Украины в Вашингтоне не сразу ответило на запрос о комментарии».

Отметим, что Оксана Маркарова за время войны успела открыть ресторан в Вашингтоне.

Напомним, 5 ноября вечером Зеленский анонсировал кадровые изменения в посольствах Украины.

Автор: Наталя Мамченко

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