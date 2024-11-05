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Владимир Зеленский анонсировал кадровые изменения в посольствах Украины

21:11, 5 ноября 2024
Президент Владимир Зеленский готовит изменения в посольствах вместе с главой МИД Андреем Сибигой.
Владимир Зеленский анонсировал кадровые изменения в посольствах Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал кадровые изменения в посольствах Украины. Об этом он рассказал в вечернем обращении.

Глава государства отметил, что обсудил с министром иностранных дел Андреем Сибигой кандидатуру послов Украины на вакантные должности в соответствующих странах.

«Сегодня многое определили и по вопросам нашей дипломатии. Вместе с министром иностранных дел обсудили кандидатуры послов Украины на вакантные должности в соответствующих странах, обсудили результаты работы наших дипломатов. Готовим замены и назначения», – сообщил Президент.

Ранее мы писали, что Андрей Сибига принял посла Китая, завершающего дипмиссию в Украине.

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Владимир Зеленский

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