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Андрій Сибіга прийняв посла Китаю, який завершує дипмісію в Україні

14:37, 5 листопада 2024
Міністр закордонних справ прийняв посла КНР в Україні Фань Сяньжуна у зв’язку із завершенням його дипломатичної місії.
Андрій Сибіга прийняв посла Китаю, який завершує дипмісію в Україні
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Міністр закордонних справ Андрій Сибіга прийняв посла Китайської Народної Республіки Фань Сяньжуна у зв’язку із завершенням його дипломатичної місії в Україні. Про це повідомляє МЗС.

Очільник зовнішньополітичного відомства відзначив значний особистий внесок посла в розвиток українсько-китайських відносин і взаємодії, яка значно активізувалася цього року.

«Зокрема, після тривалої паузи відбулися двосторонні політичні консультації на рівні заступників міністрів закордонних справ України та Китаю, перший за останні дванадцять років візит міністра закордонних справ України до КНР, а також зустріч міністрів закордонних справ двох країн у Нью-Йорку на полях цьогорічної сесії ГА ООН», - нагадали у відомстві.

Андрій Сибіга побажав послу успіхів у його подальшій діяльності та висловив переконання, що Фань Сяньжун залишатиметься щирим другом України, а також і надалі докладатиме зусиль для поглиблення дружби між державами.

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МЗС Україна Китай Андрій Сибіга

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